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Нетрезвый мужчина выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль

02.10.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мостах мужчина в нетрезвом состоянии выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 2 октября 33-летний местный житель употреблял спиртное в гостях у знакомого. В какой-то момент гость выбросил пустую бутылку в окно. В результате тара повредила кузов автомобиля, который был припаркован возле дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Летом в Рогачеве пенсионер бросал в шумевших детей бутылки с водой с пятого этажа. Он использовал тару из-под пива и безалкогольных напитков (читать далее).

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Новости Беларуси. В Мостах мужчина в нетрезвом состоянии выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль. По информации УВД Гродненского облисполкома, 2 октября...
 
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