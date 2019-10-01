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Нетрезвый мужчина выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мостах мужчина в нетрезвом состоянии выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Новости Беларуси. В Мостах мужчина в нетрезвом состоянии выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль. По информации УВД Гродненского облисполкома, 2 октября...
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