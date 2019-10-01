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В Минске парни просили смартфоны у подростков и переводили деньги себе на счет. Десятки пострадавших

02.10.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сразу в нескольких районах расследуют уголовные дела о хищениях с использованием компьютерной техники. Об этом сообщает Следственный комитет Минска.


Фото: Reuters

Во Фрунзенском районе столицы расследуют уголовное дело в отношении молодых людей, которые на протяжении нескольких месяцев в этом году подходили на улице, в основном к несовершеннолетним, и под разными предлогами просили у них мобильные телефоны. Получив доступ к смартфону, создавали виртуальную карту через специализированное приложение и переводили деньги на свои банковские карты.

Иногда дети сразу рассказывали родителям о случившемся. Взрослые звонили в службу поддержки оператора — там узнавали о взятом займе. В остальных случаях потерпевшие обращались в милицию спустя месяц, когда им на мобильные телефоны пришли смс-оповещения, что деньги нужно вернуть.

Сотрудники ГУВД Мингорисполкома задержали подозреваемых. Это 18-летние минчане, которые раньше не были судимы. Как они пояснили, деньги, полученные незаконно, потратили.

Одному из парней предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он под стражей. Второй молодой человек — подозреваемый, находится под обязательством о явке.

Потерпевшими по уголовному делу признаны родители двух обманутых подростков — им причинен ущерб 200 рублей. Сейчас следователи и милиция проверяют причастность молодых людей к другим похожим эпизодам. В милицию с заявлениями уже обратились 60 человек.

Как сообщалось раньше, в Ленинском районе столицы расследуется аналогичное уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Потерпевшими по этому делу признали уже 26 человек. По данным следствия, обвиняемому удалось завладеть 2,6 тысячами рублей.

Похожие дела расследуются в Московском, Первомайском и Партизанском районных отделах Следственного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сразу в нескольких районах расследуют уголовные дела о хищениях с использованием компьютерной техники. Об этом сообщает Следственный комитет Минска.
 
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