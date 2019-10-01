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О начале осенне-зимнего периода 2019/2020 гг. в г. Пинске

02.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Пинское МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» сообщает, что в связи с понижением температуры наружного воздуха и началом осенне-зимнего периода в ближайшее время начнется включение систем теплоснабжения потребителей.

  Согласно ТКП 388 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» включение систем отопления объектов производится по решению Пинского горисполкома в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:

  а) для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных
архивов, библиотек – при среднесуточной температуре в течение пяти
суток плюс 10 °C и ниже;

  б) для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 °C и ниже;

  в) для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов – по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности, зарегистрированного в органе Госэнергогазнадзора, и после включения отопления жилых домов.

  Графики включения отопления с началом ОЗП составляются согласно следующей очередности подключения потребителей тепловой энергии:

  1-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи,  государственные архивы, библиотеки;

  2-я очередь – жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;

  3-я очередь – общественные и административные здания;

  4-я очередь – промышленные предприятия и прочие организации.

  Эксплуатирующие организации совместно с энергоснабжающей организацией производят подключение и регулировку сетей, тепловых пунктов и внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с договором теплоснабжения. В течение десяти суток после включения всех потребителей тепловой энергии эксплуатирующие организации производят проверку работы оборудования и первичную его регулировку (сопла, шайбы, регуляторы) под контролем энергоснабжающей организации. Потребители тепловой энергии в этот период проверяют прогрев стояков и приборов отопления.

 

  Э.А.Полейчук,

  инспектор теплотехнической группы Пинского МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор»

 
 
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  Пинское МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» сообщает, что в связи с понижением температуры наружного воздуха и началом осенне-зимнего...
 
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