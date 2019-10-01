Президента Республики Беларусь А.М.Маркевич проведет «прямую телефонную линию» и личный прием граждан

Источник материала: Пинский Вестник

11 октября 2019 г. с 10.00 до 11.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич проведет «прямую телефонную линию» для жителей г. Пинска и Пинского района. Волнующие вопросы можно будет задать по телефону: (8 0165) 31-60-63.

11 октября 2019 г. с 11.30 по предварительной записи в Пинском горисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить личный прием жителей г. Пинска и Пинского района.

Предварительная запись на личный прием для жителей г. Пинска будет осуществляться 7 октября 2019 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 Пинским горисполкомом по телефону (8 0165) 31-64-23.

Предварительная запись на личный прием для жителей Пинского района будет осуществляться 8 октября 2019 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 Пинским райисполкомом по телефону (8 0165) 31-67-17.