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Президента Республики Беларусь А.М.Маркевич проведет «прямую телефонную линию» и личный прием граждан

02.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  11 октября 2019 г. с 10.00 до 11.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич проведет «прямую телефонную линию» для жителей г. Пинска и Пинского района. Волнующие вопросы можно будет задать по телефону: (8 0165) 31-60-63.

  11 октября 2019 г. с 11.30 по предварительной записи в Пинском горисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить личный прием жителей г. Пинска и Пинского района.

  Предварительная запись на личный прием для жителей г. Пинска будет осуществляться 7 октября 2019 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 Пинским горисполкомом по телефону (8 0165) 31-64-23.

  Предварительная запись на личный прием для жителей Пинского района будет осуществляться 8 октября 2019 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 Пинским райисполкомом по телефону (8 0165) 31-67-17.

 
 
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  11 октября 2019 г. с 10.00 до 11.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич проведет «прямую телефонную...
 
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