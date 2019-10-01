1 октября в День пожилых людей в городском Доме культуры прошла шоу-программа «Суперледи».
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.
Подробности — в субботнем номере районной газеты.
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В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)
02.10.2019 14:03 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
1 октября в День пожилых людей в городском Доме культуры прошла шоу-программа «Суперледи».
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.
Подробности — в субботнем номере районной газеты.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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1 октября в День пожилых людей в городском Доме культуры прошла шоу-программа «Суперледи». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия. Подробности
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