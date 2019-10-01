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В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

02.10.2019 14:03 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

1 октября в День пожилых людей в городском Доме культуры прошла шоу-программа «Суперледи».

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.

Подробности — в субботнем номере районной газеты.

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошла шоу-программа «Суперледи» (фоторепортаж)


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1 октября в День пожилых людей в городском Доме культуры прошла шоу-программа «Суперледи». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия. Подробности
 
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