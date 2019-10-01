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Беларусь получит четыре Су-30СМ в ноябре

02.10.2019 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь ожидает поставку Россией первых четырех истребителей Су-30СМ в ноябре. Об этом сообщил в среду журналистам министр обороны республики Андрей Равков, пишет ТАСС.


Cу-30. Фото: wikipedia.org

«Поставки первых четырех самолетов СУ-30СМ ожидаются в ноябре этого года», — сказал министр.

По словам Равкова, договор с РФ, который был подписан в 2017 году, вступил в силу и началось его финансирование.

Ранее в Минобороны сообщали, что Беларусь ожидает начало поставок российских Су-30СМ в 2019 году. В 2017 году Министерство обороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией «Иркут» на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018 по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Беларусь будет получать по четыре самолета.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) — двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок — 3,5 часа.

Ранее американское издание Military Watch писало, что появившиеся у Беларуси Су-30СМ станут самыми тяжелыми истребителями в Европе.

 
 
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С их появлением Беларусь станет обладателем самых тяжелых истребителей в Европе
 
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