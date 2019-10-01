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С антиквариатом и коврами. Минские квартиры в классическом стиле, которые понравятся всем

02.10.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На волне популярности минимализма, лофта и скандинавского стиля классика незаслуженно отошла на задний план. А зря, потому что при грамотном подходе классический интерьер — беспроигрышный вариант. REALTY.TUT.BY выбрал три минские квартиры, где классика смотрится круто.

пр-т Независимости, 85в

Для создания интерьера этой трехкомнатной квартиры дизайнер выбрал качественные материалы, сделав акцент на натуральных фактурах дерева и теплых оттенках. Вся обстановка, свет, текстиль были заказаны в Европе. Заметьте, что этот классический интерьер не смотрится старомодно. Весь секрет, безусловно, в деталях.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

ул. Восточная, 41

Пример очень стильного микса классики и минимализма. В квартире использованы предметы антиквариата, которые грамотно вписаны дизайнером в обстановку.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

ул. Пионерская, 7

Пример классического интерьера, где нет ничего лишнего. Обратите внимание на зону камина — она прекрасна.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

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