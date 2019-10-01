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Дети составляют около 30% пользователей интернета — ООН

02.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дети составляют около 30% пользователей интернета — ООН

Около 30% пользователей интернета являются детьми, в некоторых странах больше трети из них становятся жертвами кибербуллинга. Такие данные приводятся в новом докладе Комиссии ООН по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, сообщает Служба новостей ООН.

Эксперты подчеркивают, что интернет расширил возможности детей в сфере образования и доступа к информации и открыл перед ними двери в безграничный мир онлайн-развлечений. Вместе с тем в виртуальном пространстве несовершеннолетние нередко подвергаются опасности. Согласно докладу, 17% родителей сообщили, что их дети стали жертвами кибербуллинга — издевательств в интернете. В некоторых странах этот показатель достигает 37%. Каждый пятый ребенок в возрасте от 9 до 17 лет сталкивается в виртуальном пространстве с материалами сексуального характера.

Сегодня около 71% детей и подростков в мире пользуются интернетом, и в ближайшие годы с распространением широкополосной связи в развивающихся странах этот показатель будет только расти. При этом, по данным доклада, лишь в 21 стране есть законы, защищающие детей от домогательств в сети.

Согласно исследованию, онлайн нередко происходит радикализация подростков и их вербовка в ряды экстремистов, у некоторых детей развивается серьезная и опасная для здоровья зависимость от видеоигр.

«Все заинтересованные стороны должны объединить усилия и принять меры по предотвращению любых форм эксплуатации детей в интернете, а также насилия против них. Правительства, представители научных кругов, гражданского общества и частного сектора должны инвестировать в развитие механизмов по защите детей от этих явлений», — сказала на мероприятии по случаю публикации доклада в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке королева Швеции Сильвия. Она основала и много лет возглавляет Всемирный фонд «Детство».

Важную роль в борьбе с онлайн-угрозами, подчеркивают специалисты, играют родители, учителя и социальные работники. Они должны рассказывать детям об опасностях, которые могут подстерегать их в интернете, объяснять, как себя вести в тех или иных случаях, и следить за их поведением в виртуальном пространстве. Также эксперты напоминают о современных технологиях, в частности, программах, позволяющих «фильтровать» информацию, блокировать нежелательный контент и ограничивать время нахождения детей в сети.

Доклад был подготовлен рабочей группой Комиссии по безопасности детей в интернете, в которую вошли высокопоставленные представители ООН, члены неправительственных организаций, сотрудники правоохранительных и регулирующих органов, работники частных компаний.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
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