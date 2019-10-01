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БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности — Виктор Каранкевич

02.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности — Виктор Каранкевич

Строящаяся в Беларуси атомная электростанция соответствует всем современным требованиям безопасности. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сегодня в Москве на международном форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что строительство атомной электростанции в Беларуси начато в мае 2012 года, но до этого периода — в 2008-2012 годах — была проведена большая подготовительная работа. «Это создание регулирующих органов и формирование законодательной базы, в основу которых были включены документы МАГАТЭ, — напомнил он. — Это выбор и подготовка площадки под строительство Белорусской атомной электростанции, разработка обоснования инвестиций, включая выполнение и проведение оценки влияния атомной электростанции на окружающую среду; получение необходимых разрешительных документов и лицензий».

Наиболее подходящим для Беларуси с учетом анализа всех аспектов был выбран российский проект АЭС-2006 поколения «три плюс». «Этот проект соответствует современным условиям по безопасности и отвечает требованиям МАГАТЭ и Европейского союза», — отметил Виктор Каранкевич.

С 2008 года Беларусь тесно взаимодействует с МАГАТЭ. «В период строительства атомной станции реализованы различные проекты технического сотрудничества, с этим агентством и участием специалистов Белорусской атомной электростанции было проведено семь различных экспертных миссий МАГАТЭ, — сказал министр. — Безопасность атомной электростанции для Беларуси является главным приоритетом, и, по оценке международных экспертов, Белорусская АЭС строится с учетом соблюдения всех требований и рекомендаций Международного агентства по атомной энергетике».

Вопросы энергетической безопасности имеют первостепенное значение для любого государства. «Основные ориентиры и цели, которые приняты в Беларуси в этой сфере, — энергетическая самостоятельность, диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов, эффективность производства и использования топливно-энергетических ресурсов, снижение нагрузки на окружающую среду», — заявил руководитель белорусского энергетического ведомства.

«Ввод Белорусской атомной электростанции позволит обеспечить примерно треть потребности страны в электрической энергии, это позволит значительно снизить потребление углеводородного топлива и оказать положительное влияние в части сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу», — подчеркнул Виктор Каранкевич.

https://www.belta.by/

 
 
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Строящаяся в Беларуси атомная электростанция соответствует всем современным требованиям безопасности. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор...
 
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