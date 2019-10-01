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Диких животных вакцинируют с воздуха

02.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Диких животных вакцинируют с воздуха

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и с целью профилактики бешенства с 4 октября 2019 года будет проводиться оральная иммунизация диких плотоядных животных. Разбрасывание блистерприманок с вакциной будет, осуществляется с помощью авиации.

Приманка предоставляет собой брикет серого или темно-коричневого  цвета массой до 30 г., изготовленный из компонентов кормов, съедобных для плотоядных животных, имеющий специфический запах. В приманку заключен блистер (капсула) с вакциной.

 Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими блистер-приманками.

При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистой оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2% раствором питьевой соды и обратиться в органы здравоохранения.

Разбрасывание приманок с вакциной будет проводиться на территории Республики Беларусь вдоль границы с Литовской, Латвийской и Польской  Республиками, исключая населенные пункты и водоемы.

Обращаем внимание, что людям, находящимся в местах проведения работ по разбрасыванию приманок необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.

 
 
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В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и с целью профилактики бешенства с 4 октября 2019 года будет проводиться оральная иммунизация диких...
 
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