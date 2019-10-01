Мокрый снег ожидается в конце недели

Источник материала: Горецкий вестник

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Средняя температура воздуха в Могилевской области в октябре будет на 1-2°С ниже климатической нормы. Синоптики прогнозируют, что на выходных будет облачно и дождливо. А в воскресенье даже возможен мокрый снег.





Завтра, 3 октября, в Горках ожидается пасмурная погода, воздух прогреется до +15°, небольшой дождь.

4 октября похолодает до +11°, будет облачно и туманно. Ночью столбик термометра опустится до плюс пяти.

В субботу, 5 октября, обещают 7 градусов тепла, облачность и кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит около одного градуса выше нуля.