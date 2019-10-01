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В Турции запретят электронные сигареты

02.10.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Вслед за другими странами: в Турции запретят электронные сигареты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции запретят электронные сигареты

Об этом заявил министр здравоохранения страны. По его словам, соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение парламента. Напомним, вейпы уже запретили в Индии, а также в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Мичигане.

В Турции запретят электронные сигареты

На такой шаг власти городов пошли из-за вспышки легочных и респираторных заболеваний среди пользователей электронных сигарет. В США подтверждены уже 16 смертельных исходов.

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Новости Турции. Вслед за другими странами: в Турции запретят электронные сигареты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр...
 
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