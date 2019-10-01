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Пётр Прудников: «Новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки»
Источник материала: СТВ
Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе
Изначально планировались построить перехватывающие парковки возле станций метро?
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Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город». Изначально планировались построить...
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