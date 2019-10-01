Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»

Источник материала: СТВ

Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город» .

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Ситуация сложилась следующая: уже, как говорится, поезд ушел. Там, где целесообразно было построить перехватывающие сооружения, сегодня там, вообще, построены, в основном, торговые центры.





Некоторые торговые центры заложили определённое количество перехватывающих парковочных мест.

Петр Прудников:

Когда выдавались разрешения на строительство этих центров, и рассчитывалась потребность в жилых местах, городом ставилось немного другое требование, по тем временам. То есть для обеспечения в хранения в ночное время транспорта жителей ближайших районов. То есть такого посыла, как перехват, скорее всего, тогда не было. Те территории, которые торговым центрам принадлежат, они и используются как перехватывающая парковка.

Насколько это устраивает владельцев торговых центров?

Петр Прудников:

Есть всегда конфликт интересов. Поэтому смириться надо. Они пытались устанавливать там платы. Позиция города такая, что надо давать возможность парковаться и тем, кто едет на работу.