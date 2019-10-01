ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»

02.10.2019 15:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город».

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Ситуация сложилась следующая: уже, как говорится, поезд ушел. Там, где целесообразно было построить перехватывающие сооружения, сегодня там, вообще, построены, в основном, торговые центры.

Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»

Некоторые торговые центры заложили определённое количество перехватывающих парковочных мест.

Петр Прудников:
Когда выдавались разрешения на строительство этих центров, и рассчитывалась потребность в жилых местах, городом ставилось немного другое требование, по тем временам. То есть для обеспечения в хранения в ночное время транспорта жителей ближайших районов. То есть такого посыла, как перехват, скорее всего, тогда не было. Те территории, которые торговым центрам принадлежат, они и используются как перехватывающая парковка.

Насколько это устраивает владельцев торговых центров?

Петр Прудников:
Есть всегда конфликт интересов. Поэтому смириться надо. Они пытались устанавливать там платы. Позиция города такая, что надо давать возможность парковаться и тем, кто едет на работу.

Люди в материале: Пётр Прудников
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город». Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика