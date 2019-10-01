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Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»
Источник материала: СТВ
Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе
Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Некоторые торговые центры заложили определённое количество перехватывающих парковочных мест.
Насколько это устраивает владельцев торговых центров?
Петр Прудников:
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Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город». Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи,...
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