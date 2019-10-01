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Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

02.10.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Северная Корея опять взбудоражила мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране провели новые испытания баллистических ракет. Их запустили в сторону Японского моря.

Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

Известно, что один из зарядов достиг исключительной экономической зоны Японии. Премьер этой страны заявил, что подобные пуски нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

Испытания прошли буквально на следующий день после того, как КНДР и США договорились возобновить переговоры об отказе от ядерного оружия. Они назначены на ближайшую субботу.

Люди в материале: Ким Чен Ын
 
 
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Новости мира. Северная Корея опять взбудоражила мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране провели новые испытания баллистических...
 
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