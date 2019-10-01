|
Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми
Источник материала: СТВ
Новости России. Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками новым фото в своем Instagram-аккаунте.
Актриса долго скрывала имя и внешность своей дочери, но 1 октября впервые показала поклонникам 2-летнюю Эмми. На фото Оксана Акиньшина нежно обнимает малышку, которая положила голову на плечо мамы.
Оксана Акиньшина воспитывает троих детей: 10-летнего Филиппа, 6-летнего Константина и 2-летнюю Эмми. Сейчас актриса продолжает жить в браке с Арчилом Геловани.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками новым фото в своем Instagram-аккаунте. Актриса долго скрывала имя и внешность своей дочери, но 1 октября...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)