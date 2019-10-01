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Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми

02.10.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками новым фото в своем Instagram-аккаунте.

Актриса долго скрывала имя и внешность своей дочери, но 1 октября впервые показала поклонникам 2-летнюю Эмми. На фото Оксана Акиньшина нежно обнимает малышку, которая положила голову на плечо мамы.

Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми
Фото: instagram.com/akinshok2013

Оксана Акиньшина воспитывает троих детей: 10-летнего Филиппа, 6-летнего Константина и 2-летнюю Эмми. Сейчас актриса продолжает жить в браке с Арчилом Геловани.

Недавно Лера Кудрявцева показала поклонникам 8-месячную дочь. Под фото телеведущая оставила трогательный рассказ о ребенке (читать дальше). 

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Новости России. Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками новым фото в своем Instagram-аккаунте. Актриса долго скрывала имя и внешность своей дочери, но 1 октября...
 
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