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Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»

02.10.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Спорт. Путешествие во времени». Более 100 экспонатов представили на выставке в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых раритетных – велосипед 60-х годов. Внимание привлекают и спортивные костюмы родом из XIX века.

Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»

Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»

Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»

В Минский областной краеведческий их привезли из Национального исторического музея. Представлены в Молодечно награды известных спортсменов-земляков и атрибутика, связанная со II Европейскими играми.

Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»


Эльвира Яхимович, заместитель директора Минского областного краеведческого музея:
У нас в городе хорошо развит городошный спорт, и у нас целая витрина посвящена этому виду спорта. Наши женщины в 2011 году заняли второе место на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Этот кубок представлен здесь, у нас в музее.

Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»


Посетители выставки могут стать её интерактивными участниками. Прямо в музее можно сыграть в настольный футбол: современный и сделанный несколько десятков лет назад.

Люди в материале: Эльвира Яхимович
 
 
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Новости Беларуси. «Спорт. Путешествие во времени». Более 100 экспонатов представили на выставке в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из...
 
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