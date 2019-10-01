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Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Спорт. Путешествие во времени». Более 100 экспонатов представили на выставке в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых раритетных – велосипед 60-х годов. Внимание привлекают и спортивные костюмы родом из XIX века.
В Минский областной краеведческий их привезли из Национального исторического музея. Представлены в Молодечно награды известных спортсменов-земляков и атрибутика, связанная со II Европейскими играми.
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Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»
Новости Беларуси. «Спорт. Путешествие во времени». Более 100 экспонатов представили на выставке в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из...
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