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В Мстиславском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 октября около половины четвёртого дня в Мстиславском районе перевернулись «Жигули».
Как
Водитель получил ушиб спинного мозга, перелом позвоночника и закрытую ЧМТ. Мужчина госпитализирован. Отмечается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.
По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Городокском районе ВАЗ врезался в придорожное дерево.
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Новости Беларуси. 1 октября около половины четвёртого дня в Мстиславском районе перевернулись «Жигули». Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 43–летний...
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