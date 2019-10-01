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В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

02.10.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Овальном зале началась осенняя сессия – последняя в истории шестого созыва. Парламентариям предстоит рассмотреть 38 законопроектов, только 10 из них – в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

В общем над поправками работал именно этот созыв, и депутаты хотят ратифицировать большинство документов сами. В их числе и проект бюджета на 2020 год. Работа над главным финансовым документом должна завершиться к середине ноября. Впрочем, самым важным документом профильная комиссия занимается ещё с весны.

В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Резервы развития экономики, как подчеркнул и Президент, у нас имеют место, и рост ВВП, и развитие бизнеса – созданы условия и результат будет. Важно отметить, что расходы бюджета растут, их нельзя сокращать, потому что ключевые задачи и направления мы должны исполнить в 2020 году по тем параметрам, которые определены программой развития.

В повестке первого дня седьмой сессии – новый проект закона о естественных монополиях, изменения в законы о лекарственных средствах, о рекламе. Также парламентарии поддержали ужесточение ответственности за курение электронных сигарет.

В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

Дмитрий Гурский, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Изменения касаются буквально трех статей, связано это с современными способами курения, то есть электронные системы. За них предусматривается дополнение ряда статей, будут внесены изменения, и за употребление электронных систем курения будет предусмотрена административная ответственность в размере 20 базовых величин.

В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

Седьмая сессия продолжится до конца года. Вместе с обсуждением законопроектов треть нынешнего состава парламента включилась в борьбу за депутатское кресло. 17 ноября мы будем выбирать новый состав Палаты представителей.

Люди в материале: Людмила Добрынина, Дмитрий Гурский
 
 
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Новости Беларуси. В Овальном зале началась осенняя сессия – последняя в истории шестого созыва. Парламентариям предстоит рассмотреть 38 законопроектов, только 10...
 
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