|
Олег Руммо: «Как каждый человек, я боюсь смерти»
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Поверьте, я и вся команда, которая здесь работает, делает для этого всё. К сожалению, не всегда нам это удаётся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:Вы смерти боитесь?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)