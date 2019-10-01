|
В Минске парни просили у детей телефоны и брали микрозаймы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске молодые люди просили у детей мобильники для совершения звонка, а сами похищали деньги.
Как
Получив телефон, парни устанавливали приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозаймы на 100 рублей. Поступившие на счёт владельца мобильника деньги фигуранты незамедлительно переводили себе.
Как
Возбуждены уголовные дела по статье «Хищение путём использования компьютерной техники».
Личности подозреваемых установлены, ими оказались 18-летние ранее не судимые минчане. Одному из них уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. Второй фигурант является подозреваемым, он бы отпущен под обязательство о явке.
В настоящее время потерпевшими признаны родители двух подростков, сумма ущерба составила 200 рублей. Ещё более 60 человек обратились с заявлением в милицию. Устанавливаются все пострадавшие.
Если вы стали жертвой преступных действий изображённых на фото людей, обратитесь во Фрунзенское РУВД Минска или сообщите об этом по телефонам: 8 017 239 68 73, 8 017 252 02 02 или 102.
Расследование уголовных дел продолжается.
Летом 2019 года в Минске были задержаны подростки, которые похищали сим-карты и брали на них микрокредиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске молодые люди просили у детей мобильники для совершения звонка, а сами похищали деньги. Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратились...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)