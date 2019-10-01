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Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек

02.10.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Суд Берёзовского района 2 октября начал рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Белоозёрска в совершении смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек

Это случилось в начале июля. Тогда погибли двое взрослых и трое детей. 31-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии и разместил в салоне ещё 9 человек, в то время как пассажирских мест было всего четыре.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Двигаясь по проселочной дороге со скоростью 90 километров в час на закруглении он потерял управление и съехал в канал Берёзовской ГРЭС.

Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек

Водитель и четверо пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонущей машины, а пять человек погибли. После ДТП на смертельном вираже вдоль канала поставили заграждение и дорожный знак «Опасный поворот».

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Новости Беларуси. Суд Берёзовского района 2 октября начал рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Белоозёрска в совершении смертельного ДТП, сообщили в...
 
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