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«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году
Источник материала: СТВ
Какие новые парковки появятся в Минске, рассказали в программе
Уже существует проект такой парковки? Где планируется ее построить?
Петр Прудников:
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«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году
Какие новые парковки появятся в Минске, рассказали в программе «Большой город».
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