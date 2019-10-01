ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году

02.10.2019 13:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Какие новые парковки появятся в Минске, рассказали в программе «Большой город».

«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Самые новые, которые «МАПИД» построит, это автоматизированная парковка, где транспортное средство будет храниться, как в домино, ячеечным способом. Это лифтовая система, которая позволяет в ограниченном количестве в пространстве хранить значительное количество автомобилей. В Европе эта система уже работает где-то, наверное, сразу после войны. В 1956 году, по-моему, была первая парковка такая построена в Германии.

Уже существует проект такой парковки? Где планируется ее построить?

Петр Прудников:
Эта парковка реализуется, она будет построена в районе Масюковщины. Я думаю, что она в следующем году будет вводиться в эксплуатацию.

Это первый опыт в нашей стране. Но когда-то, в свое время, еще Михаил Яковлевич Павлов был жив, мы тогда пробовали построить такую стоянку во Фрунзенском районе, но, к сожалению, не получилось.
 

Люди в материале: Пётр Прудников
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие новые парковки появятся в Минске, рассказали в программе «Большой город».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске парни просили смартфоны у подростков и переводили деньги себе на счет. Десятки пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика