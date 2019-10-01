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Исследование: всё меньше беларусов хотят союза с Россией

02.10.2019 14:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Портал TUT.by получил доступ к данным опроса Белорусской аналитической мастерской (BAW), который провели в августе, основываясь на мнениях 1077 человек. На основе этой информации рассказываем, как беларусы относятся к возможному союзу с Россией.

Больше половины беларусов (54,5%), выбирая между Евросоюзом и союзом с Россией, отдают предпочтение РФ. Идею войти в Евросоюз разделяют только 25%, еще 20% не могут определиться. К тому же, если сравнивать с августом прошлого года, пророссийские настроения упали на девять процентных пунктов, а проевропейские — ниже на пять пунктов.

Разве беларусы хотят с Россией одной страны?

Результаты опроса BAW вовсе не означают, что беларусы поддерживают полного слияния стран. Вот как распределились ответы на вопрос: «Какими бы вы хотели видеть отношения Беларуси и России»:

4,9% за закрытую границу, визы и таможню;

75,6% за то, чтобы Россия и Беларусь оставались независимыми, но дружественными странами — с открытой границей, без виз и таможен;

15,6% за объединения в одно союзное государство

1,4% за вступление Беларуси в состав России на правах субъекта федерации.

Как пишет TUT.by, эти цифры не сильно изменились с 2016-2017 годов. При этом за два года число сторонников вступления Беларуси в состав России упало на 3%, и на столько же выросло количество тех, кто предлагает объединения в «одно союзное государство».

Что насчёт Крыма?

Все меньше беларусов считают справедливым присоединение Крыма к России — почти 64% в августе этого года (65,7% — два года назад). 16,6% называют этот шаг Москвы незаконным (два года назад — 13,5%).

Беларусы не готовы сопоставлять крымский сценарий со своей страной. Почти 72% уверены, что аннексию части или всей территории Беларуси со стороны России невозможна. Почти 15%, однако, думают иначе.

Фото обложки: Жанна Кадырова.

Читайте по теме: Почему россияне называют Беларусь «совком», если сами из него не выбрались?

 
 
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Портал TUT.by получил доступ к данным опроса Белорусской аналитической мастерской (BAW), который провели в августе, основываясь на мнениях 1077 человек. На основе этой...
 
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