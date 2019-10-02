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Участились случаи хищений денежных средств с использованием социальных сетей

02.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Участились случаи хищений денежных средств с использованием социальных сетей

В связи с информатизацией современного общества появляется всё больше и больше возможностей доступа к сети Интернет, что позволяет получить доступ к различной информации. Несмотря на имеющиеся положительные аспекты информатизации, это также влечёт появление новых форм совершения преступлений, в частности, хищений через Интернет.

В последнее время участились случаи хищений денежных средств с использованием социальных сетей. В связи с этим Шарковщинский РОВД рекомендует:

1.Если вам пришло сообщение о том, что вы выиграли приз участвуя в конкурсе (но вы не участвовали ни в каком конкурсе) — не переходите по сомнительным ссылкам, не указывайте свои логин и пароль от персональных страниц в социальных сетях;

2. Если к вам в социальных сетях со страниц ваших знакомых обратились с помощью о переводе денежных средств с использованием вашей платёжной банковской карты — будьте внимательны! Изначально убедитесь, что ваш знакомый действительно нуждается в помощи (перезвоните этому человеку, задайте собеседнику такой вопрос, ответ на который будете знать только Вы). Эти действия необходимы для того, чтобы убедиться, что «аккаунт» (страница) вашего знакомого человека не взломан и он действительно нуждается в помощи;

3. Не сообщайте пин-коды от платёжных банковских карт третьим лицам;

4. Постарайтесь не использовать Wi-Fi в общественных местах для входа в приложение интернет-банкинга и оплате каких-либо услуг в сети интернет;

5. Если вам пришло сообщение о необходимости уплаты штрафа за совершённый просмотр какого-либо видеофайла или сайта от имени правоохранителей — не переводите денежные средства. Изначально стоит обратиться в правоохранительные органы и уточнить, действительно ли это так.
Однако если вашу карту похитили, необходимо сразу позвонить в банк и заблокировать ее.

Подготовила Елена АНАНИЧ.

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