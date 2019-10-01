В чем проблема белорусского театра? «АиФ» поговорил с театральным критиком

Источник материала: Аргументы и факты

Все белорусские театры борются за зрителей: иначе никак, потому что непосещаемый, нерентабельный театр системе культуры не нужен. В такой ситуации, видимо, не до экспериментов и поисков новых форм: а вдруг это отпугнет зрителей?

Театральный критик Людмила ГРОМЫКО, которая занимается отбором спектаклей для программы Belarus Open форума «ТЕАРТ», прекрасно осведомлена о состоянии дел в белорусском театре. «АиФ» решил узнать у эксперта, какие постановки заслуживают внимания и могут быть представлены зарубежным критикам, продюсерам, неизменно посещающим форум, и не рассорилась ли она с коллегами, которые считают себя незаслуженно непризнанными. На вторую часть вопроса Людмила Алексеевна ответила:

- Количество обиженных, которые хотели бы попасть в программу, растет. Но мы работаем непредвзято, повлиять на наше мнение извне сложно.

Заявок все больше

- Количество заявок, подаваемых для участия в Belarus Open, тоже растет с каждым годом. Более того, растет к программе и интерес зрителей. Этот факт радует. Но в вашем голосе мало оптимизма, когда вы говорите в целом о белорусском театре.

- Белорусский театр сегодня находится в положении (задумалась, подбирая слово) горизонтальном. Иногда наблюдаются некие художественные всплески на уровне всепоглощающего штиля, но они кратковременны. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за планов по зрителям, которые доводятся до театров и с каждым годом растут, соответственно влияя на репертуарную политику. Если посмотреть на театральные афиши многих театров, то что мы увидим? Комедии! Многие театры смирились с таким положением вещей, в том числе те, которые, кроме комедий, рассчитанных исключительно на кассу, стараются ставить «что-то еще». Но по большому счету они лукавят, когда говорят: «Поставим две (кто-то три) комедии и один серьезный спектакль». Бывает, что такой серьезный спектакль даже приносит театру удачу, но все равно играют его очень редко.

Модель существующего директорского театра предполагает безусловное подчинение, исполнение спущенных приказов сверху, - все это делают. И, наверное, лучшей жизни для себя не ищут. Но мы все же ждем ярких спектаклей, надеемся на какие-то открытия, на появление талантливых творческих людей, которые будут двигать вперед наше общее театральное дело. Однако пока это случается крайне редко.

Достойно внимания

- Но ведь с каждым годом появляется все больше спектаклей-событий?

- Среди заявок, поступающих на Belarus Open, действительно немало интересных постановок, которые отражают процессы, происходящие в театральной среде по всей стране. Появляются люди, которые хотят заниматься театром независимо от тех условий, в которых сегодня существует репертуарный театр. Часто это непрофессиональные, полупрофессиональные, независимые проекты, студии, которые знаменуют свое появление утверждениями, что будут, например, заниматься ранее закрытыми темами. Но это совершенно не значит, что такие спектакли автоматически будут отобраны для Belarus Open. Главное, что мы хотим увидеть, – одаренность режиссера, эксклюзивную театральную идею, которая не собрана из подсмотренных у разных мастеров приемов, тем более сейчас это не проблема.

- Интересная тенденция сейчас прослеживается: молодые и талантливые режиссеры, создавшие в репертуарных театрах заметные постановки, отмеченные зарубежными критиками и престижными премиями, уходят в свободный полет. Что происходит?

- Из театров ушли Игорь Казаков, Александр Янушкевич, Дмитрий Богославский – это печальные для меня события. Возможно, режиссеры, которые почувствовали в себе силы, не хотят существовать в условиях репертуарного театра, постоянного выполнения планов. Не хотят быть связанными по рукам и ногам. В действительности они востребованы за рубежом, и если мы их потеряем - это будет большая проблема.

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К вышеназванным режиссерам хочу добавить Юру Дивакова, Евгения Корняга и Александра Марченко. Они доказали, что им под силу вести театр вперед, диктовать ему свои условия и выстраивать все по своему усмотрению. Мне кажется, разумнее было бы дать им – ярким, умным, интересным режиссерам, которые сделали себя сами, – возможность взять в репертуарном театре все в свои руки.

Достаточно много лет назад польский театр находился в угнетенном состоянии, и люди во власти, которые были ответственны за культуру, приняли решение: 27 молодых режиссеров, одним из которых был знаменитый польский постановщик Гжегож Яжина, возглавили театры по всей стране. Благодаря этому произошел творческий взрыв, который привел к ярким художественным результатам.

Проблема белорусского театра еще и в том, что у нас отсутствует сплоченное театральное сообщество. Да-да, не удивляйтесь! Сейчас люди из сферы культуры ничем не объединены. А если нет сообщества – некому отстаивать свое мнение, убеждать, влиять, разъяснять…

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Для участия в Belarus Open было подано 34 заявки. В итоге отобрали 8 спектаклей. Среди них «Стражи Тадж-Махала» А. Янушкевича, «Гэтамы» и «Охота на себя» С. Жиркова, «Песнь песней» Ю. Дивакова, «Воздух» О. Лабовкиной и др.