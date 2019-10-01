«Рыдала неделю». Истории девушек, которые дождались парня из армии

Источник материала: Tut.by

Одни из самых красивых историй любви, которые знает человечество, так или иначе связаны с преодолением трудностей. Нашим сегодняшним героям тоже пришлось несладко — парней забрали в армию. Они рассказали нам, как переживали расставание (из-за любви одного из героев даже сажали на «губу»!), что помогло пережить разлуку и что изменилось за этот срок.