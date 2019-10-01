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«Рыдала неделю». Истории девушек, которые дождались парня из армии

02.10.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одни из самых красивых историй любви, которые знает человечество, так или иначе связаны с преодолением трудностей. Нашим сегодняшним героям тоже пришлось несладко — парней забрали в армию. Они рассказали нам, как переживали расставание (из-за любви одного из героев даже сажали на «губу»!), что помогло пережить разлуку и что изменилось за этот срок.

 
 
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