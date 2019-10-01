Чечерск собрал гостей на праздник

Древний город на берегу Сожа Чечерск в прошлые выходные пестрил разноцветием флагов, воздушных шаров и счастливых улыбок участников праздника.

Целый день на центральной площади и прилегающих улицах слышался смех, звучали восторженные голоса, играла музыка и знакомые, милые сердцу песни. Это город праздновал свое 860-летие.





На юбилей пришли местные жители, а также приехали разделить радость делегации из городов-побратимов и близкие соседи-россияне. Очень приятно, что среди приглашенных были представители из Смолевичей. Еще недавно чечерян радушно принимали на Смолевичском водохранилище, где проходило праздничное торжество ко Дню города. Сейчас уже чечерская земля преподносила хлеб-соль дорогим гостям. Побратимские связи между райцентрами завязались этим летом, а все потому, что Чечерщина – малая родина председателя Смолевичского райисполкома Михаила Загорцева. Его скромной Подыгрушки уже не существует, она исчезла с географической карты района, как и десятки других населенных пунктов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС или просто вымерших. Все, что от нее осталось, это название, краткая историческая справка в документальных источниках, да могила погибшего в годы войны водителя за околицей. А еще – это люди, которых деревня вскормила и вырастила, которым вложила в душу самые лучшие человеческие качества и научила тонко чувствовать, любить, ценить жизнь и верно служить профессии. Чечерщина гордится своими людьми, молодыми талантами, учеными и поэтами, выходцами края, прославившими и свое имя, и малую родину. Было приятно узнать, что Михаил Гаврилович, хоть и не смог приехать на торжество, но сердцем и мыслями был с нами.





А праздник удался на славу. Здесь каждому нашлось занятие по нраву: кто-то рассматривал город на старом фото, кто-то слушал чудесные знакомые мелодии, кто-то угощался шашлыком. Дети катались на пони, прыгали на батуте и забавлялись в прыжках. Ребята постарше участвовали в беге в кокошниках, состязались в рыцарских турнирах и т.д. Всем хватило настроения и веселья. Но самое важное, что День рождения города принес новые эмоции, новые впечатления, новых друзей.

Валентина ПРАНКЕВИЧ, газета «Чечерский вестник»

Фото из архива «Чечерского вестника».