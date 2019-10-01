БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано пять браков. Все — в Смолевичском отделе загс.

Впервые вступили в брак:

Дмитрий Мацулько и Татьяна Данилевич;

Сергей Мыкал и Екатерина Еремица.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано пятнадцать рождений детей.

В Драчковском сельисполкоме рождение сына Александра, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Марина Моисеевы из аг.Драчково.

В Заболотском сельисполкоме Дмитрий и Анна Красинские из д.Станок-Водица зарегистрировали рождение сына Дениса, второго ребенка в семье.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме:

Михаил и Мария Лазаревы из аг. Слобода зарегистрировали рождение двойни, сына Максима и дочери Ксении. В их семье это третий и четвертый ребенок;

рождение первенца, сына Романа, зарегистрировали Николай и Татьяна Федоркевичи.

В Усяжском сельисполкоме Владимир и Анна Ляховичи из аг.Курково зарегистрировали рождение первенца, сына Ивана.

В Смолевичском отделе загс:

Дмитрий и Ольга Наркевичи зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Романа;

рождение второго ребенка, дочери Марии, зарегистрировали Алексей и Татьяна Нехай;

Владимир и Кристина Шершень зарегистрировали рождение первенца, сына Олега;

рождение двойни, сына Владимира и дочери Валерии зарегистрировали Андрей и Елена Кошель. В их семье это второй и третий ребенок.

Александр и Светлана Кот зарегистрировали рождение третьего ребенка, сына Андрея;

рождение сына Даниила, первого ребенка в семье, зарегистрировали Павел и Екатерина Рудик.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано двенадцать смертей.

Пять смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по две — Озерицко-Слободской и Драчковский сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Пекалинском, Плисском и Усяжском сельсоветах.

Жодинским, Заболотским, ельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).