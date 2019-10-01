БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано пять браков. Все — в Смолевичском отделе загс.
Впервые вступили в брак:
Дмитрий Мацулько и Татьяна Данилевич;
Сергей Мыкал и Екатерина Еремица.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе зарегистрировано пятнадцать рождений детей.
В Драчковском сельисполкоме рождение сына Александра, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Марина Моисеевы из аг.Драчково.
В Заболотском сельисполкоме Дмитрий и Анна Красинские из д.Станок-Водица зарегистрировали рождение сына Дениса, второго ребенка в семье.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме:
Михаил и Мария Лазаревы из аг. Слобода зарегистрировали рождение двойни, сына Максима и дочери Ксении. В их семье это третий и четвертый ребенок;
рождение первенца, сына Романа, зарегистрировали Николай и Татьяна Федоркевичи.
В Усяжском сельисполкоме Владимир и Анна Ляховичи из аг.Курково зарегистрировали рождение первенца, сына Ивана.
В Смолевичском отделе загс:
Дмитрий и Ольга Наркевичи зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Романа;
рождение второго ребенка, дочери Марии, зарегистрировали Алексей и Татьяна Нехай;
Владимир и Кристина Шершень зарегистрировали рождение первенца, сына Олега;
рождение двойни, сына Владимира и дочери Валерии зарегистрировали Андрей и Елена Кошель. В их семье это второй и третий ребенок.
Александр и Светлана Кот зарегистрировали рождение третьего ребенка, сына Андрея;
рождение сына Даниила, первого ребенка в семье, зарегистрировали Павел и Екатерина Рудик.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе зарегистрировано двенадцать смертей.
Пять смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по две — Озерицко-Слободской и Драчковский сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Пекалинском, Плисском и Усяжском сельсоветах.
Жодинским, Заболотским, ельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).