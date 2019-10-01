Качественному деревенскому образованию - быть?

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси не утихают дискуссии о сильных и слабых сторонах системы образования. Нужно ли ее модернизировать? И если да, то как? Но пока одни белорусы только ждут перемен, другие берутся за дело и меняют жизнь сограждан к лучшему. Достойный пример – образовательный проект «Учитель для Беларуси».

Трудоустройство педагогов

В чем суть проекта?

Программу «Учитель для Беларуси» запустил БПС-Сбербанк при участии Министерства образования. Чтобы повысить качество обучения в региональных школах, решено было отобрать инициативных учителей со всей страны и направить их в школы за пределами столицы и областных центров. После отбора участникам полагается дополнительная материальная поддержка: при переезде учителям компенсируют расходы на жилье, а в качестве прибавки к зарплате назначается ежемесячная стипендия в размере 250 рублей за реализацию значимого для местного сообщества проекта. Также учителям предоставляются ноутбуки. Работа в школе предполагает занятость на 1 ставку для полноценной возможности реализации проекта.

Проект ориентирован на детей из региональных школ, у которых образовательных возможностей не так много, как у городских школьников. В центре внимания – детские потребности и способности. Важно не только наличие образования, но и его качество.

Вдохновители проекта понимают: в учебном процессе многое зависит именно от учителей. Участники проекта призваны предоставить детям новые возможности, заинтересовать их и вовлечь в образовательный процесс. Школьникам должно быть интересно на занятиях, и поэтому надо искать новые подходы. Жизнь ведь нельзя спланировать по методичке, поэтому у участников проекта приветствовалось креативное мышление.

Как проходил отбор?

Подать заявку могли кандидаты с профильным педагогическим образованием – как молодые специалисты, так и опытные преподаватели. Одно из важнейших условий участия в проекте – готовность к изменениям и постоянному развитию. Всего поступило 60 анкет учителей.

Потенциальные участники проходили через три этапа отбора: анкетирование, удаленное интервью и собеседование. Организаторы проекта оценивали профессиональный уровень, мотивацию, коммуникативные навыки, активность, обучаемость и открытость новому участников.

Все учителя, прошедшие отбор, поучаствовали в месячном Летнем интенсиве. На тренингах они освоили современные подходы к педагогике и преподаванию, «прокачали» свои личностные и лидерские качества. Завершением подготовки стала организация программы недельного школьного лагеря «Навыки ХХI века» для детей из Борисовского района. В лагере каждый учитель продемонстрировал свои методы общения с детьми и решения проблемных ситуаций. По итогам Летнего интенсива участниками проекта стали девять учителей.

От школ пришло 24 заявки. Большинство из них нуждалось в учителях математики и информатики – эта категория специалистов оказалась «дефицитной».

Для участия в проекте было отобрано пять учебных заведений. Организаторы «Учителя для Беларуси» общались с администрациями школ, анализировали их готовность привнести что-то новое в образовательный процесс и поддержать молодых специалистов. В приоритете были школы, готовые к переменам и нуждающиеся в помощи с подбором кадров. Директора признавались, что подают заявку на проект ради преобразования школьной жизни и приободрения педагогического коллектива. Перемен ждут все.

Где работают участники проекта?

В Минской области учителей приняли четыре средние школы – в поселке Негорелое, агрогородках Ляды и Поплавы. Некоторых педагогов трудоустроили в гимназии Дзержинска. Часть наставников отправилось в среднюю школу агрогородка Повитье, что в Брестской области. Каждый учитель проработает в школе минимум два года.

«Сложно кого-либо завлечь в регионы»

Кто финансирует проект?

Средства выделяются из благотворительного фонда «Новая школа», который БПС-Сбербанк учредил для реализации программы. В будущем могут появиться и другие спонсоры, разделяющие ценности проекта.

Уже сегодня к проекту присоединился онлайн-гипермаркет 21vek.by. «Мы хотим, чтобы детям было интересно обучаться в школе, – говорит Татьяна КВЯТИНСКАЯ, директор фонда «Новая школа». – Учитель должен исходить из того, что каждый ученик индивидуален. Это целый мир взглядов, интересов, переживаний, поступков. Задача наставника – учитывать особенности детей, развивать познавательный интерес, направлять и мотивировать. Всё это сложно, но достижимо, если учитель оценивает и корректирует не только деятельность учеников, но и свою. Творчески применяет известные технологии, ищет новые подходы, которые позволяют не только разнообразить процесс усвоения знаний, но и воспитать у детей самостоятельность и ответственность.

Здорово, если ученик легко идет на контакт, имеет свое мнение, готов менять свой взгляд на мир, не боится трудностей. А отсутствие социальных навыков – гораздо более серьезная проблема, чем тройка в аттестате».

В чем интерес банка?

Как объяснили в пресс-службе, БПС-Сбербанк заинтересован в стратегической подготовке прогрессивных сотрудников. Чтобы стать успешным работником в XXI веке, человек должен обладать навыками, которые нынешняя система образования пока развивать не готова. На переподготовку сотрудников у компаний может уходить много ресурсов, поэтому сотруднику будущего требуется школа будущего. Человек должен быть готов к реализации задач, связанных с искусственным интеллектом и колоссальным объемом мирового рынка.

«Региональные и сельские школы Беларуси всегда нуждаются в учителях, и это проблема. Сложно кого-либо завлечь в регионы. С помощью проекта мы хотели создать сообщество педагогов-единомышленников, которые готовы меняться и давать возможности детям из регионов. Хорошим примером для нас был успешный опыт коллег из проекта «Учитель для России», – рассказала «АиФ» куратор проекта со стороны банка Вера КОРОЛЁВА.

В проекте «Учитель для России», который осуществил уже пятый набор учителей, многие участники оставались на третий год. Некоторые локальные проекты стали массовыми: например, «Через театр». Его запустили участницы «Учителя для России», а спустя 4 года в проекте участвуют уже 600 детей.

Какие впечатления у учителей?

Уже на этапе Летнего интенсива учителя говорили, что ещё никогда не находили столько единомышленников. Сейчас у участников проекта комфортные условия для проживания и работы. Директора учебных заведений уже связывались с организаторами «Учителя для Беларуси» и благодарили за хороший выбор профессионалов.

«АиФ» узнал истории двух участниц проекта. Учительница Алёна АЛЕХНО родом из Бобруйска, до проекта работала педагогом-организатором в Солигорской гимназии. Окончила педагогический университет в этом году. На этапе подготовки к госэкзамену наткнулась на информацию об «Учителе для Беларуси» в соцсетях.

«Во мне что-то щелкнуло, и я решила подать заявку. Заполняла анкету с душой, – вспоминает Алёна. – Когда попала в программу, начала новую жизнь. Где бы я ни была, везде найду друзей – такой уж я человек мира. В рамках проекта отправилась в Негорельскую среднюю школу в поселке Энергетиков. Там учатся дети как из поселка, так и из окрестных деревень. Все друг друга знают».

Стоило Алёне впервые переступить порог школы, как она почувствовала ностальгию по детству – первые 13 лет будущая наставница прожила в деревне. Разговор с директором укрепил желание Алёны остаться. Тем более, Негорельская школа участвует в разных проектах, а среди коллег много инициативных людей. «Так я переехала жить в поселок. Здесь другая Беларусь с размеренной жизнью. Мне дали пятые, шестые и один восьмой класс. Мы с детьми нашли общий язык, – делится Алёна. – В 5-м «А» и 5-м «Б» по 28 человек в классе – прямо как в Минске».

В планах у преподавательницы – создание школьного кружка журналистов. Выход первого номера газеты планируется ко дню учителя. Алёна благодарна организаторам за актуальную и полезную идею проекта.

Учительница белорусского языка и литературы Наталья ТЕТЕРУК тоже осталась довольна. Она работает в школе агрогородка Повитье. «Мое детство прошло в Санкт-Петербурге, а потом я переехала в Беларусь. Училась в Лунинце и Минске. Окончила педагогический университет, потом – Брестский университет им. Пушкина, и распределилась в Повитье, – говорит Наталья. – До проекта я работала в агрогородке уже 18 лет».

Поначалу коллеги Натальи сочли участие в проекте авантюрой. Нужна смелость, чтобы после долгих лет работы идти в программу, где обещают раскрыть образование с другой стороны. Но потом коллеги тоже решились принять участие. Директор заполнил анкету, и школа Повитья стала партнером программы «Учитель для Беларуси».

«Я спросила у детей, в каких школьных активностях они заинтересованы. Они ответили: хотим организовать школьную газету и блог про агрогородок. Исполним. Некоторые идеи воплотим после Нового года, это пока секрет. Также мы начали собирать деньги на краудфандинговой платформе на игровую площадку, – рассказывает Наталья. – В планах организовать забег в соседнюю деревню, пообщаться с ее жителями. А когда услышали про акцию «Новая жизнь в обмен на крышечки» – поддержали. В общем, в школе закипела жизнь, и проект этому помог. Благодаря ему я выросла не только как педагог, но и как личность». Наталья отметила, что в агрогородке школа – центр всего. Детей там не надо заинтересовывать в мероприятии – они всегда за любую активность».

Планы проекта

Есть ли подобные проекты где-то, кроме Беларуси и России?

«Существует глобальная сеть Teach For All, в которой участвует 50 стран. Мы общаемся с главным офисом этой организации, и можем обмениваться опытом с коллегами. Но не являемся участниками международной программы, – пояснила Алёна МЕЛЬЧЕНКО, координатор проекта «Учитель для Беларуси». – Проблема образовательного неравенства везде выглядит по-разному. Если в Беларуси практически у 100% детей есть доступ к среднему образованию, то в Индии 13 миллионов ребятишек никогда не узнают, что такое школа».

У проекта есть будущее?

Набор новых участников будет происходить каждый год. Число наставников и учебных заведений увеличится. Участники впоследствии смогут присоединиться к команде проекта и, например, стать кураторами и поддерживать новичков.

Заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Лилия АСТАПОВИЧ отметила: «Сейчас нашей основной задачей является масштабирование программы. Поэтому с сентября начали работу наши амбассадоры в вузах, где мы будем проводить мероприятия для будущих учителей. Они смогут узнать о новых возможностях в рамках проекта и, возможно, впоследствии будут обучать ребят вне больших городов».

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Как присоединиться к проекту?

Второй набор участников будет в 2020 году. До этого времени можно следить за проектами учителей на страницах проекта в Facebook и ВКонтакте и по возможности присоединяться к ним. Например, в Негорельской школе скоро будет мероприятие в рамках Европейской недели кода. Учитель информатики ищет волонтеров среди IT-специалистов, программистов и дизайнеров, которые помогут провести мастер-классы. А фонд «Новая школа» приглашает компании и частных доноров через пожертвования на поддержку программы делать системный вклад в развитие белорусского образования.