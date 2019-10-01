ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Качественному деревенскому образованию - быть?

02.10.2019 17:41 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Качественному деревенскому образованию - быть?
shutterstock.com

В Беларуси не утихают дискуссии о сильных и слабых сторонах системы образования. Нужно ли ее модернизировать? И если да, то как? Но пока одни белорусы только ждут перемен, другие берутся за дело и меняют жизнь сограждан к лучшему. Достойный пример – образовательный проект «Учитель для Беларуси».

Трудоустройство педагогов

В чем суть проекта?

Программу «Учитель для Беларуси» запустил БПС-Сбербанк при участии Министерства образования. Чтобы повысить качество обучения в региональных школах, решено было отобрать инициативных учителей со всей страны и направить их в школы за пределами столицы и областных центров. После отбора участникам полагается дополнительная материальная поддержка: при переезде учителям компенсируют расходы на жилье, а в качестве прибавки к зарплате назначается ежемесячная стипендия в размере 250 рублей за реализацию значимого для местного сообщества проекта. Также учителям предоставляются ноутбуки. Работа в школе предполагает занятость на 1 ставку для полноценной возможности реализации проекта.

Проект ориентирован на детей из региональных школ, у которых образовательных возможностей не так много, как у городских школьников. В центре внимания – детские потребности и способности. Важно не только наличие образования, но и его качество.

Качественному деревенскому образованию - быть? Зарплату учителям поднимут до средней по стране к 2025 году

Вдохновители проекта понимают: в учебном процессе многое зависит именно от учителей. Участники проекта призваны предоставить детям новые возможности, заинтересовать их и вовлечь в образовательный процесс. Школьникам должно быть интересно на занятиях, и поэтому надо искать новые подходы. Жизнь ведь нельзя спланировать по методичке, поэтому у участников проекта приветствовалось креативное мышление.

Как проходил отбор?

Подать заявку могли кандидаты с профильным педагогическим образованием – как молодые специалисты, так и опытные преподаватели. Одно из важнейших условий участия в проекте – готовность к изменениям и постоянному развитию. Всего поступило 60 анкет учителей.

Потенциальные участники проходили через три этапа отбора: анкетирование, удаленное интервью и собеседование. Организаторы проекта оценивали профессиональный уровень, мотивацию, коммуникативные навыки, активность, обучаемость и открытость новому участников.

Качественному деревенскому образованию - быть? Заменит ли робот учителя?

Все учителя, прошедшие отбор, поучаствовали в месячном Летнем интенсиве. На тренингах они освоили современные подходы к педагогике и преподаванию, «прокачали» свои личностные и лидерские качества. Завершением подготовки стала организация программы недельного школьного лагеря «Навыки ХХI века» для детей из Борисовского района. В лагере каждый учитель продемонстрировал свои методы общения с детьми и решения проблемных ситуаций. По итогам Летнего интенсива участниками проекта стали девять учителей.

От школ пришло 24 заявки. Большинство из них нуждалось в учителях математики и информатики – эта категория специалистов оказалась «дефицитной».

Для участия в проекте было отобрано пять учебных заведений. Организаторы «Учителя для Беларуси» общались с администрациями школ, анализировали их готовность привнести что-то новое в образовательный процесс и поддержать молодых специалистов. В приоритете были школы, готовые к переменам и нуждающиеся в помощи с подбором кадров. Директора признавались, что подают заявку на проект ради преобразования школьной жизни и приободрения педагогического коллектива. Перемен ждут все.

Где работают участники проекта?

В Минской области учителей приняли четыре средние школы – в поселке Негорелое, агрогородках Ляды и Поплавы. Некоторых педагогов трудоустроили в гимназии Дзержинска. Часть наставников отправилось в среднюю школу агрогородка Повитье, что в Брестской области. Каждый учитель проработает в школе минимум два года.

«Сложно кого-либо завлечь в регионы»

Кто финансирует проект?

Средства выделяются из благотворительного фонда «Новая школа», который БПС-Сбербанк учредил для реализации программы. В будущем могут появиться и другие спонсоры, разделяющие ценности проекта.

Качественному деревенскому образованию - быть?
Татьяна Квятинская. Фото: БПС-Сбербанк

Уже сегодня к проекту присоединился онлайн-гипермаркет 21vek.by. «Мы хотим, чтобы детям было интересно обучаться в школе, – говорит Татьяна КВЯТИНСКАЯ, директор фонда «Новая школа». – Учитель должен исходить из того, что каждый ученик индивидуален. Это целый мир взглядов, интересов, переживаний, поступков. Задача наставника – учитывать особенности детей, развивать познавательный интерес, направлять и мотивировать. Всё это сложно, но достижимо, если учитель оценивает и корректирует не только деятельность учеников, но и свою. Творчески применяет известные технологии, ищет новые подходы, которые позволяют не только разнообразить процесс усвоения знаний, но и воспитать у детей самостоятельность и ответственность.

Здорово, если ученик легко идет на контакт, имеет свое мнение, готов менять свой взгляд на мир, не боится трудностей. А отсутствие социальных навыков – гораздо более серьезная проблема, чем тройка в аттестате».

В чем интерес банка?

Как объяснили в пресс-службе, БПС-Сбербанк заинтересован в стратегической подготовке прогрессивных сотрудников. Чтобы стать успешным работником в XXI веке, человек должен обладать навыками, которые нынешняя система образования пока развивать не готова. На переподготовку сотрудников у компаний может уходить много ресурсов, поэтому сотруднику будущего требуется школа будущего. Человек должен быть готов к реализации задач, связанных с искусственным интеллектом и колоссальным объемом мирового рынка.

Качественному деревенскому образованию - быть?
Вера Королёва. Фото: БПС-Сбербанк

«Региональные и сельские школы Беларуси всегда нуждаются в учителях, и это проблема. Сложно кого-либо завлечь в регионы. С помощью проекта мы хотели создать сообщество педагогов-единомышленников, которые готовы меняться и давать возможности детям из регионов. Хорошим примером для нас был успешный опыт коллег из проекта «Учитель для России», – рассказала «АиФ» куратор проекта со стороны банка Вера КОРОЛЁВА.

В проекте «Учитель для России», который осуществил уже пятый набор учителей, многие участники оставались на третий год. Некоторые локальные проекты стали массовыми: например, «Через театр». Его запустили участницы «Учителя для России», а спустя 4 года в проекте участвуют уже 600 детей.

Какие впечатления у учителей?

Уже на этапе Летнего интенсива учителя говорили, что ещё никогда не находили столько единомышленников. Сейчас у участников проекта комфортные условия для проживания и работы. Директора учебных заведений уже связывались с организаторами «Учителя для Беларуси» и благодарили за хороший выбор профессионалов.

Качественному деревенскому образованию - быть?
Алёна Алехно. Фото: БПС-Сбербанк

«АиФ» узнал истории двух участниц проекта. Учительница Алёна АЛЕХНО родом из Бобруйска, до проекта работала педагогом-организатором в Солигорской гимназии. Окончила педагогический университет в этом году. На этапе подготовки к госэкзамену наткнулась на информацию об «Учителе для Беларуси» в соцсетях.

«Во мне что-то щелкнуло, и я решила подать заявку. Заполняла анкету с душой, – вспоминает Алёна. – Когда попала в программу, начала новую жизнь. Где бы я ни была, везде найду друзей – такой уж я человек мира. В рамках проекта отправилась в Негорельскую среднюю школу в поселке Энергетиков. Там учатся дети как из поселка, так и из окрестных деревень. Все друг друга знают».

Стоило Алёне впервые переступить порог школы, как она почувствовала ностальгию по детству – первые 13 лет будущая наставница прожила в деревне. Разговор с директором укрепил желание Алёны остаться. Тем более, Негорельская школа участвует в разных проектах, а среди коллег много инициативных людей. «Так я переехала жить в поселок. Здесь другая Беларусь с размеренной жизнью. Мне дали пятые, шестые и один восьмой класс. Мы с детьми нашли общий язык, – делится Алёна. – В 5-м «А» и 5-м «Б» по 28 человек в классе – прямо как в Минске».

В планах у преподавательницы – создание школьного кружка журналистов. Выход первого номера газеты планируется ко дню учителя. Алёна благодарна организаторам за актуальную и полезную идею проекта.

Качественному деревенскому образованию - быть?
Наталья Тетерук. Фото: БПС-Сбербанк

Учительница белорусского языка и литературы Наталья ТЕТЕРУК тоже осталась довольна. Она работает в школе агрогородка Повитье. «Мое детство прошло в Санкт-Петербурге, а потом я переехала в Беларусь. Училась в Лунинце и Минске. Окончила педагогический университет, потом – Брестский университет им. Пушкина, и распределилась в Повитье, – говорит Наталья. – До проекта я работала в агрогородке уже 18 лет».

Поначалу коллеги Натальи сочли участие в проекте авантюрой. Нужна смелость, чтобы после долгих лет работы идти в программу, где обещают раскрыть образование с другой стороны. Но потом коллеги тоже решились принять участие. Директор заполнил анкету, и школа Повитья стала партнером программы «Учитель для Беларуси».

«Я спросила у детей, в каких школьных активностях они заинтересованы. Они ответили: хотим организовать школьную газету и блог про агрогородок. Исполним. Некоторые идеи воплотим после Нового года, это пока секрет. Также мы начали собирать деньги на краудфандинговой платформе на игровую площадку, – рассказывает Наталья. – В планах организовать забег в соседнюю деревню, пообщаться с ее жителями. А когда услышали про акцию «Новая жизнь в обмен на крышечки» – поддержали. В общем, в школе закипела жизнь, и проект этому помог. Благодаря ему я выросла не только как педагог, но и как личность». Наталья отметила, что в агрогородке школа – центр всего. Детей там не надо заинтересовывать в мероприятии – они всегда за любую активность».

Планы проекта

Есть ли подобные проекты где-то, кроме Беларуси и России?

Качественному деревенскому образованию - быть?
Алёна Мельченко. Фото: БПС-Сбербанк

«Существует глобальная сеть Teach For All, в которой участвует 50 стран. Мы общаемся с главным офисом этой организации, и можем обмениваться опытом с коллегами. Но не являемся участниками международной программы, – пояснила Алёна МЕЛЬЧЕНКО, координатор проекта «Учитель для Беларуси». – Проблема образовательного неравенства везде выглядит по-разному. Если в Беларуси практически у 100% детей есть доступ к среднему образованию, то в Индии 13 миллионов ребятишек никогда не узнают, что такое школа».

У проекта есть будущее?

Набор новых участников будет происходить каждый год. Число наставников и учебных заведений увеличится. Участники впоследствии смогут присоединиться к команде проекта и, например, стать кураторами и поддерживать новичков.

Заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Лилия АСТАПОВИЧ отметила: «Сейчас нашей основной задачей является масштабирование программы. Поэтому с сентября начали работу наши амбассадоры в вузах, где мы будем проводить мероприятия для будущих учителей. Они смогут узнать о новых возможностях в рамках проекта и, возможно, впоследствии будут обучать ребят вне больших городов». 

Качественному деревенскому образованию - быть?
«Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу, кем ты станешь»
Подробнее

Как присоединиться к проекту?

Второй набор участников будет в 2020 году. До этого времени можно следить за проектами учителей на страницах проекта в Facebook и ВКонтакте и по возможности присоединяться к ним. Например, в Негорельской школе скоро будет мероприятие в рамках Европейской недели кода. Учитель информатики ищет волонтеров среди IT-специалистов, программистов и дизайнеров, которые помогут провести мастер-классы. А фонд «Новая школа» приглашает компании и частных доноров через пожертвования на поддержку программы делать системный вклад в развитие белорусского образования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привлечь учителей на работу в глубинку – задача выполнимая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания 3М отмечает 25-летний юбилей своей работы в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика