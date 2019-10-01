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Пинский ГРОЧС приглашает на службу в МЧС по контракту
02.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям приглашает на службу в МЧС по контракту граждан Республики Беларусь до 28 лет на конкурсной основе, способных по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья и уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы и подразделения по ЧС Республики Беларусь.
Для водителей с категорией «С» – стаж вождения не менее 1 года.
Прохождение службы осуществляется в основном в трёхсменном режиме работы (сутки на службе, двое – отдых). Работники обеспечиваются форменным обмундированием. Имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 45 дней, предусмотрены надбавки за выслугу лет.
За справками обращаться по адресу: г. Пинск, ул. 60 лет Октября, д.7, телефон 8 (0165) 64-11-08.
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Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям приглашает на службу в МЧС по контракту граждан Республики Беларусь до 28 лет на конкурсной основе, способных по...
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