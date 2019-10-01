Игра в одни ворота, или Кому и почему мешает Белорусская АЭС?

Источник материала: Пинский Вестник





Несмотря на неоднократные попытки раздуть ажиотаж вокруг Белорусской АЭС, литовские политики так и не нашли поддержки даже у государств, которым, казалось бы, всегда с ними было по пути.



НЕ ДОЖИДАЯСЬ «ЦУ»



Латвия не стала дожидаться «ценных указаний» страны-соседки, сделав самостоятельный выбор «до окончания консультаций». В интернете появились многочисленные сообщения о том, что Латвия готова покупать электроэнергию с атомной станции Беларуси. Президент Литвы Гитанас Науседа расценил это решение как политическое. Почему братья-прибалты вдруг не нашли общего языка? Повод задуматься.



Другие европейские государства тоже не пожелали бойкотировать строительство БелАЭС, как того хотелось бы некоторым политическим кругам Литвы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (кстати, не только политик, но и учёный-физикохимик), встретившись с главой Литвы, ограничилась замечанием: «ЕС должен следить, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы». Собственно говоря, у кого, как не у Беларуси, в том первый интерес?



Никто из весомых политических фигур Европы, несмотря на усилия литовской дипломатии, и не подумал впадать в панику, которую пытаются нагнетать отдельные якобы независимые СМИ. А всё потому, что для большинства наиболее развитых государств мира, в том числе европейских, атомные электростанции – не ужасный призрак Чернобыля, а часть обычной ежедневной жизни и одна из основ благосостояния. АЭС в некоторых зарубежных государствах начали строить еще в 1960-х. Причем, несмотря на широко распространенное там движение зеленых, на смену закрытым атомным электростанциям приходят новые. На сайте МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) любой желающий найдет исчерпывающую информацию об использовании в мире ядерной энергетики. Скажем, во Франции сегодня действует 58 ядерных реакторов, строится один новый. В Соединенном Королевстве 15 реакторов, в прошлом году там взялись за строительство очередного. В США в работе 97 реакторов, строятся еще два. В Японии вырабатывают энергию 37 реакторов, еще два возводятся. Китай строит сразу 9 реакторов, хотя у него уже есть 48 действующих. И даже сказочно богатые (во многом благодаря залежам нефти) Объединенные Арабские Эмираты в 2010-х решили обратиться к ядерной энергетике.



Сейчас в ОАЭ строится 4 реактора. Дальновидно: запасы нефти ведь небезграничны.



Так что же, зарубежным прагматикам можно строить атомные электростанции и жить припеваючи, а Беларуси, которую природа «обошла» с полезными ископаемыми, главное богатство которой – ум и трудолюбие ее людей, остается только жертвовать своими экономическими интересами ради выдвинутых кем-то красивых лозунгов о «безопасности»? Но ведь никто не поручится за то, что нештатная ситуация не случится на какой-нибудь иностранной АЭС. А если рванет где-то за кордоном, кто гарантирует, что радиоактивный привет не «прилетит» к нам? Нет уж, Беларуси, которая потерпела от Чернобыля, пора побороть пугающие воспоминания из 1986-го и взять компенсацию от ядерной энергетики.



ВРАТАРЬ ИЩЕТ ОПРАВДАНИЯ?



Тем паче, что литовские политики, которые развернули нервозную кампанию против БелАЭС и уже приготовились глотать таблетки йода, почему-то не имеют ничего против четырех действующих реакторов и строительства одного нового в соседней Финляндии или восьми реакторов, работающих в Швеции. Кстати, у самой Литвы до совсем недавнего времени тоже была своя атомная электростанция. И что-то не припоминается, чтобы белорусы требовали ее закрытия. И как-то не верится, что Игналинская АЭС, введенная в эксплуатацию в 1983 году, была закрыта в 2009-м из-за трепетной заботы о безопасности нашей республики. В интернете, например, можно прочитать, что это было одним из условий принятия Литвы в ЕС. А еще о том, что данный шаг встретил неоднозначную реакцию простых литовцев – некоторые догадались, кому, рассчитываясь за коммуналку, придется оплачивать издержки политического решения, лишившего страну эффективного источника электроэнергии. Да, от Евросоюза литовское государство получило миллионы евро на закрытие АЭС. Но это же не кирпичный завод закрыть – приличные средства нужны на хранение отработанного ядерного топлива, так что назвать сию сделку гешефтом для литовцев язык не поворачивается.



Как-то странно выглядит выдвинутое Литве товарищами по Евросоюзу условие закрыть Игналинскую АЭС, в то время как в развитых государствах Европы продолжают работать десятки других реакторов, да еще и строятся новые. Вам это ничего не напоминает? Уже забыли, как у нас под Барановичами разрезали стоявшие на страже спокойствия ракеты, и многие, убаюканные лозунгами о «разоружении», «мире во всем мире» и сладкими речами неожиданно подобревших к нам дядей с Запада, оптимистично смотрели в светлое будущее. Только вот, как впоследствии оказалось, это была игра в одни ворота, и СССР, надо признать, ее проиграл. А тот, кому выгодно было оставить соперника безоружным, забив гол уступчивому вратарю, и сегодня с торжествующим видом на глазах у всего мира потрясает «ядерным чемоданчиком».



Не кажется ли вам, что похожую схему реализовали с «мирным атомом»? Понимая, что завтра Литве, оставшейся без Игналинки, придется у кого-то покупать электроэнергию. А это дважды выгодно: с одной стороны, страна будет приносить немалый доход обладателю Ватт, с другой – она окажется зависимой. Захочется, чтобы тамошние политики стали немного посговорчивее в каком-либо вопросе – достаточно оставить государство на неделю без электричества. Какое тогда настроение будет у электората, который сегодня даже позвонить никуда не сможет, не подзарядив от розетки смартфон?



Похоже, спустя какое-то время прозрели и те, кто прежде ратовал за ликвидацию Игналинской АЭС. Если верить блуждающей по интернету информации, определенные литовские круги вынашивали планы по строительству новой атомной станции. Поскольку собственных финансов на реализацию смелого плана не хватало, даже якобы рассчитывали, что на строительство «скинутся» ближайшие друзья по ЕС: Латвия или Польша, например. Но пока искали деньги, без которых и ни туда и ни сюда, Литву опередили обычно «памяркоўныя» белорусы. Вот досада! Теперь, даже если получится построить АЭС, быстро «отбить» инвестиции, продавая излишки электроэнергии соседям, Литве едва ли удастся – время упущено. А кому же захочется признавать политический просчет? Гораздо выгоднее попытаться убедить электорат в том, что вы, как всегда, самозабвенно заботитесь о нем: не можете построить источник доступной электроэнергии – заявите, что вы страстный борец за безопасную энергетику!



«НЕЗАЛЕЖНЫЯ» ПРОТИВ НЕЗАВИСИМОСТИ?



Если поведению литовских политиков можно найти логическое объяснение (своя рубашка, известное дело, ближе к телу), то не совсем понятна линия тех, кто на словах всю жизнь у нас радел за «незалежнасць». Вместе с собственной АЭС Беларусь обретает энергетическую независимость от внешних рынков. Однако чем ближе день ввода в эксплуатацию станции, тем активнее некоторые интернет-ресурсы, в частности оппозиционные или им сочувствующие, нагоняют на доверчивую аудиторию страх. То о будто бы упавшем реакторе напишут, то о гастарбайтерах, которые якобы денно и нощно пашут на стройке атомной станции и не получают зарплату. При этом сами же себе противоречат, как автор опуса о гастарбайтерах, который утверждает, что в Островце, рядом с коим строится АЭС, стоимость аренды квартир выше, чем в Минске. И даже приводит расценки: если в столице обычная двушка в центре стоит 300–400 долларов в месяц, то в райцентре – 500–600. Откуда такие деньги у Равшана с Джамшутом? Располагающих подобными суммами едва ли назовешь бедными низкоквалифицированными гастарбайтерами, готовыми вкалывать по 12 часов за тарелку супа. А если строители АЭС не столь состоятельны, тогда кому умудряются сдавать за 600 баксов в месяц жилплощадь предприимчивые жители Островца?



Но дело сделано: явно непроверенная и противоречивая информация брошена в сеть. Ну, а тут пойдет цепная реакция... Тему, недолго думая, подхватили другие оппозиционные интернет-ресурсы, которые также не стали особенно утруждать себя проверкой фактов. Интересно получается: в то время как другая страна, дальновидно мыслящая Латвия, готова к конструктивному и выгодному для Беларуси сотрудничеству, некоторые доморощенные «патриоты» способны разве что полить общенациональный проект черной акварельной краской. И на чью же мельницу они льют мутную водичку?



Виталий ГЕРЦЕВ