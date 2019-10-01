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В минском метро поезд остановился в тоннеле между станциями «Михалово» и «Грушевка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В минском метро произошла остановка состава на перегоне «Михалово – Грушевка».
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Состав был отправлен в депо для технического обслуживания.
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Новости Беларуси. В минском метро произошла остановка состава на перегоне «Михалово – Грушевка». По информации Twitter-аккаунта «Минский метрополитен», 2 октября...
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