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В минском метро поезд остановился в тоннеле между станциями «Михалово» и «Грушевка»

02.10.2019 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В минском метро произошла остановка состава на перегоне «Михалово – Грушевка».  

По информации Twitter-аккаунта «Минский метрополитен», 2 октября в 13:42 состав остановился в тоннеле из-за технической неисправности. Машинист провел осмотр одного из узлов поезда, после чего он проследовал до станции «Грушевка». Там пассажиры покинули вагоны. 

Состав был отправлен в депо для технического обслуживания.   

Недавно минское метро перешло на зимний график работы. Интервалы до 2 минут (читать дальше).    

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Новости Беларуси. В минском метро произошла остановка состава на перегоне «Михалово – Грушевка».   По информации Twitter-аккаунта «Минский метрополитен», 2 октября...
 
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