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Алена Дубицкая вышла в финал соревнований в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике в Дохе
02.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лидер белорусской сборной в толкании ядра Алена Дубицкая вышла в финал соревнований данного вида программы на чемпионате мира в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Счастливым для Алены, выступавшей в группе А, стал первый же выход в сектор. Снаряд после попытки белоруски улетел на 18 м 51 см при нормативе 18 м 40 см. Это восьмой результат в общем зачете.
Еще одна белоруска Елена Пасечник выполнила попытку на 17 м 55 см и осталась за бортом соревнований, заняв итоговую 18-ю позицию. Впрочем, для спортсменки, дебютировавшей на планетарном первенстве, результат вполне достойный.
Лидерство в толкании ядра по итогам квалификации захватила Дэниэль Томас-Додд из Ямайки (19 м 32 см).
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Лидер белорусской сборной в толкании ядра Алена Дубицкая вышла в финал соревнований данного вида программы на чемпионате мира в Дохе, сообщает корреспондент...
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