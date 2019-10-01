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Белорусские предприятия привезли на Форум регионов в Житомир десятки образцов крупногабаритной техники

02.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские предприятия привезли на Форум регионов в Житомир десятки образцов крупногабаритной техники

Крупногабаритная техника пятнадцати белорусских и десяти украинских производителей будет представлена в Житомире во время предстоящего 3-4 октября Второго Форума регионов Беларуси и Украины. Об этом рассказал журналистам директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка крупногабаритной техники организована Житомирской областной администрацией и БелТПП. «Это масштабное мероприятие продемонстрирует как достижения Беларуси и Украины в отношении промышленной кооперации и экономических отношений, так и перспективы, которые нас ожидают. На выставке представлены 75 экспонатов. Это крупногабаритная техника от 15 белорусских производителей и 10 украинских, в том числе новинки», — рассказал директор «Белинтерэкспо».

По его словам, среди белорусских предприятий, чья продукция представлена в Житомире, такие промышленные гиганты, как «Гомсельмаш», «Белкоммунмаш», «Лидагропроммаш», «Бобруйскагромаш», «Амкодор», МТЗ, БМЗ, «Белшина». «Они активно работают в Украине. Отдельные единицы техники проданы уже в количествах, исчисляемых несколькими тысячами экземпляров, а некоторые представлены впервые», — отметил Евгений Введенский.

«Мы ожидаем большое количество посетителей — бизнес-десант из различных регионов Украины. Ожидаем посещение (выставки. — Прим. БЕЛТА) главами почти всех регионов братской страны. Надеемся, что это мероприятие послужит дальнейшему укреплению наших отношений и повышению уровня нашего сотрудничества», — подчеркнул директор «Белинтерэкспо».

Среди представленных единиц техники есть и те, которые являются результатом сотрудничества двух стран. «Не исключаем, что отдельные экспонаты найдут своих покупателей непосредственно на мероприятии», — добавил Евгений Введенский.

Официально выставка откроется в Житомире 3 октября, однако техника уже заняла свои места на площадке в центре города. По соседству пройдет ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Беларуси и Украины.

https://www.belta.by/

 
 
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Крупногабаритная техника пятнадцати белорусских и десяти украинских производителей будет представлена в Житомире во время предстоящего 3-4 октября Второго...
 
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