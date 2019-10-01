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Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

02.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Вороново, Бенякони, Жирмуны, Бастуны, Германишки, Переганцы… Увлеченные, творческие и одаренные люди из этих населенных пунктов блистали талантами и удивляли рукоделиями.  


Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Больше всего с импровизированной сцены вороновской столовой  звучали песни, лиричные, трогательные, шуточные. Искренне и от души их исполнили З.Б. Мамчиц, И.В. Поберайло, К.В. Коробач, А.В. Кашлей, Г.В. Бандалевич, Я.Б. Пытель, Д.И. Гришко, А.С. Адамович,  и М.К. Васюкевич.


Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Некоторые из них — участницы хора «Земляки». Присутствующие не удержались — и вышли на танцпол. Зажигательно станцевала «Цыганочку» К.Е. Силицкая. Грациозно закружились в вальсе супруги М.А. и П.В. Куди.


Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Порадовал зрителей еще один семейный музыкальный дуэт — В.П. и И.П. Макарчиков. Звучали в унисон аккордеон и бубен. Было место и авторским стихотворениям и известных поэтов, басням, балладам. Эмоционально их прочитали А.В. Милько, Г.И. Жих, Г.Т. Счастная и Г.С.Турчинская.


Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

А какие рукодельницы, умудренные годами, наши землячки! В технике обратного декупажа работает И.Е. Гущинская. О ее работах уже рассказывала районка. Впрочем, как и о хобби З.В. Косаковской — вдыхать в вещи вторую жизни. На первый взгляд ненужные ткани превращаются в удивительные картины. Вязать крючком и спицами любят Н.С. Живулько и В.А. Семашко. Их работы — загляденье. Особого внимания заслуживают картины А.И. Толчкова. Его живописных пейзажей малой родины хватило бы на целую выставку.


Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Все талантливые пожилые земляки получили подарки от районных общественных объединений и салона «А-принт».


Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей
Сегодня в Вороново прошел гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященный Дню пожилых людей

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Вороново, Бенякони, Жирмуны, Бастуны, Германишки, Переганцы… Увлеченные, творческие и одаренные люди из этих населенных пунктов блистали талантами и удивляли...
 
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