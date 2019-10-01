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“Еще пару минут и спасать было бы некого”. Подробности пожара на проспекте Интернациональный

02.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На недавнем пожаре в одном из домов по проспекту Интернацио­нальный чуть не погиб человек. 61-летнюю женщину удалось спасти.

 

“Еще пару минут и спасать было бы некого”. Подробности пожара на проспекте Интернациональный
Инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов навестил в больнице пострадавшую.

 

По счастливой случайности в квартиру напротив заходил студент 4 курса мехфака академии Богдан Круш. 

«В подъезде ощутил запах, подумал, что у кого-то пригорела пища на плите, — говорит парень. — Но выше появилась дымовая завеса. На пятом этаже определил, из какой квартиры идет едкое вещество. Сразу стал стучать в дверь. Никто не открыл. Пока набирал телефон пожарной службы, звонил в соседние квартиры. Спасатели прибыли в считанные минуты. Не успел спуститься на первый этаж, пожарные машины приехали уже на место ЧП».

В этот день на посту был караул № 3. Под руководством и. о. начальника дежурной смены Сергея Почтового два звена вошли в квартиру. Из-за густого дыма ничего не было видно. Спасатели стали обследовать помещение. Первое звено — Сергей Почтовый, командир отделения Юрий Воронич, старший пожарный Александр Адамович — нашли пенсионерку в жилой комнате на полу. Втроем вынесли ее на свежий воздух и передали медикам скорой помощи. Женщину определили в реанимацию.

 

«Еще несколько минут — и спасать было бы уже некого. Женщине повезло, что вовремя позвонил парень.

 

“Не была заперта на ключ дверь. Это тоже сэкономило время, — говорит Сергей Почтовый. — Критичность данной ситуации в том, что трагедия могла развернуться масштабно, коснуться и других жильцов. Если бы ЧП произошло ночью, едкий дым проник бы и в соседние квартиры».

В результате пожара повреждены постельные принадлежности и кровать. Одна из рассматриваемых версий ЧП — неосторожное обращение хозяйки с огнем при курении.

Как выяснилось, женщина курила в квартире. На полу лежал пакет с мусором. Пепел упал прямо на него. И произошло возгорание. Женщина сначала пыталась потушить сама, но не удалось. Пенсионерка утверждает, что была трезвой. Однако анализы говорят: она находилась в сильном алкогольном опьянении.

 

Валерия Дроздовская


 
Теги: Могилев
 
 
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