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Первенство Дзержинского района по рыбной ловле

02.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Говорят, что зимняя рыбалка привлекательнее и легче, чем летняя, ведь зимой можно ловить на площади всего водоёма, а летом, только стоя на берегу.

Но, участники наших соревнований могут с этим не согласиться. В каждой сезонной рыбной ловле есть своя изюминка и привлекательность.

По сложившийся традиции регистрация участников началась за полчаса до соревнований на озере д.Дягильно.

Никаких ограничений по возрасту не было. Но хочется отметить постоянную тенденцию участия в соревнованиях семейных дуэтов.

Хотелось бы сразу высказать благодарность постоянным спонсорам наших соревнований за предоставленные призы, это - Александру Довнару (магазин «Всё для рыбалки»), Дмитрию и Сергею Граховским (магазин "Охота и рыбалка") и любителю рыбалки Леониду Самасейка.

Ну, а постоянный участник соревнований, Налетко Евгений Михайлович, занял первое место.

Второе место занял Борташевич Егор вместе с отцом Борташевичем Сергеем Викентьевичем, третье место - Кузавков Егор с дедушкой Бичиком Михаилом Владимировичем.





 
 
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Говорят, что зимняя рыбалка привлекательнее и легче, чем летняя, ведь зимой можно ловить на площади всего водоёма, а летом, только стоя на берегу. ...
 
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