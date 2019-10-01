Состоялось заседание Совета Быховского районного объединения профсоюзов

Заседание Совета Быховского районного объединения профсоюзов состоялось в минувшую пятницу. Повестка дня — обширная, вопросы — важные.
Говорили об основных направлениях деятельности и текущих задачах, стоящих перед профсоюзными организациями района, в свете выполнения решений Х Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси и VI Пленума Совета Могилевского областного объединения профсоюзов.
Обсудили проведение отчетно-выборной кампании в «первичках» района.
Участие в подготовке и проведении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики
Цели намечены, задачи поставлены. Пути решения определены.