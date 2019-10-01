Состоялось заседание Совета Быховского районного объединения профсоюзов

Источник материала: Маяк Преднепровья

Заседание Совета Быховского районного объединения профсоюзов состоялось в минувшую пятницу. Повестка дня — обширная, вопросы — важные.













Говорили об основных направлениях деятельности и текущих задачах, стоящих перед профсоюзными организациями района, в свете выполнения решений Х Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси и VI Пленума Совета Могилевского областного объединения профсоюзов.

Обсудили проведение отчетно-выборной кампании в «первичках» района.

Участие в подготовке и проведении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва — профсоюзы не могут оставаться в стороне от этих вопросов. Создан штаб при районном объединении профсоюзов на время избирательной кампании, 3 профсоюзных активиста выдвинуто в состав окружной избирательной комиссии.

Цели намечены, задачи поставлены. Пути решения определены.