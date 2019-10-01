Атташе по вопросам оборонызакончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию, сообщилив российском диппредставительстве.

"Насколько мне известно, ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычная наша штатная кадровая ситуация. По этому вопросу, наверное, лучше обратиться в министерство обороны России", - сказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

А некоторые еще и намекают, что выслан он был в связи с деятельностью, которую не назовешь дипломатической, впрочем, и самого Спиридонова не назовешь дипломатом - это профессиональный разведчик, свою работу во Франции он оставил со шпионским скандалом, имеет звание героя России, но в Беларуси ему так развернуться не дали.

Кстати, по информации Телеграм-канала, нового российского атташе по вопросам обороны в Минске нет уже пару месяцев. А это означает, что он "вряд ли просто закончил работу"





При этом HARBATSEVICH добавляет, что и "посольская компания у Спиридонова была (и остается) та еще - например, Кирилл Колючкин, который сейчас является военно-воздушным атташе российского посольства в Минске.









До июня 2014 года он числился военно-морским атташе посольства РФ в Украине, но был выдворен из страны за деятельность, несовместимую со статусом дипломата и объявлен персоной нон грата. На видео - задержание Колючкина сотрудниками СБУ за шпионаж.







