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Выслан или закончил работу? В посольстве РФ назвали отъезд военного атташе "штатной кадровой ситуацией"
Источник материала: Партизан
Посольство РФ в Беларуси прокомментировало ситуацию вокруг "отъезда" из нашей страны российского военного атташе Романа Спиридонова. Неофициально утверждается, что он был выслан из страны.
фото носит иллюстративный характер
Атташе по вопросам обороны Роман Спиридонов закончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию, сообщили
"Насколько мне известно, ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычная наша штатная кадровая ситуация. По этому вопросу, наверное, лучше обратиться в министерство обороны России", - сказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что военный атташе посольства РФ в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны.
В частности об этом
"Злые языки говорят, что из Беларуси выслали военого атташе Российской Федерации Романа Спиридонова.
А некоторые еще и намекают, что выслан он был в связи с деятельностью, которую не назовешь дипломатической, впрочем, и самого Спиридонова не назовешь дипломатом - это профессиональный разведчик, свою работу во Франции он оставил со шпионским скандалом, имеет звание героя России, но в Беларуси ему так развернуться не дали.
Кстати, по информации Телеграм-канала, нового российского атташе по вопросам обороны в Минске нет уже пару месяцев. А это означает, что он "вряд ли просто закончил работу"
При этом HARBATSEVICH добавляет, что и "посольская компания у Спиридонова была (и остается) та еще - например, Кирилл Колючкин, который сейчас является военно-воздушным атташе российского посольства в Минске.
До июня 2014 года он числился военно-морским атташе посольства РФ в Украине, но был выдворен из страны за деятельность, несовместимую со статусом дипломата и объявлен персоной нон грата. На видео - задержание Колючкина сотрудниками СБУ за шпионаж.
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Выслан или закончил работу? В посольстве РФ назвали отъезд военного атташе "штатной кадровой ситуацией"
Посольство РФ в Беларуси прокомментировало ситуацию вокруг "отъезда" из нашей страны российского военного атташе Романа Спиридонова. Неофициально утверждается,...
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