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Выслан или закончил работу? В посольстве РФ назвали отъезд военного атташе "штатной кадровой ситуацией"

02.10.2019 18:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство РФ в Беларуси прокомментировало ситуацию вокруг "отъезда" из нашей страны российского военного атташе Романа Спиридонова. Неофициально утверждается, что он был выслан из страны.

Выслан или закончил работу? В посольстве РФ назвали отъезд военного атташе "штатной кадровой ситуацией"
фото носит иллюстративный характер
Атташе по вопросам обороны Роман Спиридонов закончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию, сообщили Sputnik в российском диппредставительстве.

"Насколько мне известно, ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычная наша штатная кадровая ситуация. По этому вопросу, наверное, лучше обратиться в министерство обороны России", - сказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что военный атташе посольства РФ в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны.

В частности об этом написал Телеграм-канал HARBATSEVICH.

"Злые языки говорят, что из Беларуси выслали военого атташе Российской Федерации Романа Спиридонова.

А некоторые еще и намекают, что выслан он был в связи с деятельностью, которую не назовешь дипломатической, впрочем, и самого Спиридонова не назовешь дипломатом - это профессиональный разведчик, свою работу во Франции он оставил со шпионским скандалом, имеет звание героя России, но в Беларуси ему так развернуться не дали.



Кстати, по информации Телеграм-канала, нового российского атташе по вопросам обороны в Минске нет уже пару месяцев. А это означает, что он "вряд ли просто закончил работу"

При этом HARBATSEVICH добавляет, что и "посольская компания у Спиридонова была (и остается) та еще - например, Кирилл Колючкин, который сейчас является военно-воздушным атташе российского посольства в Минске.


До июня 2014 года он числился военно-морским атташе посольства РФ в Украине, но был выдворен из страны за деятельность, несовместимую со статусом дипломата и объявлен  персоной нон грата. На видео - задержание Колючкина сотрудниками СБУ за шпионаж.
 
Теги: Минск
 
 
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Посольство РФ в Беларуси прокомментировало ситуацию вокруг "отъезда" из нашей страны российского военного атташе Романа Спиридонова. Неофициально утверждается,...
 
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