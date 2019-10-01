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Марцел Личка - лучший тренер сентября
Источник материала: Партизан
Илья Шкурин — лучший игрок.
По итогам опроса, проведенного БФФ среди отечественных СМИ, лучшим тренером сентября "Беларусбанк — высшей лиги-2019" стал главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка.
Лучшим игроком сентября признан 20-летний нападающий "Энергетика"-БГУ Илья Шкурин.
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Илья Шкурин — лучший игрок.
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