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Названы убежища на случай глобальной катастрофы - Беларуси в списке нет

02.10.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии определили самые безопасные места на Земле, где человечество может пережить глобальную эпидемию и возродить технологическую цивилизацию.

Ими оказались островные государства с достаточно высоким уровнем ВВП. О результатах исследования кратко пишет издание Science Alert.

Специалисты рассмотрели суверенные государства с населением более 250 тысяч человек, признанные ООН и не имеющие каких-либо сухопутных границ с другими государствами. 

Они не включили в список маленькие острова, которые могут стать убежищами лишь для небольших групп людей, неспособных воссоздать цивилизацию. Также учитывались такие факторы, как наличие природных ресурсов, политические и социальные особенности общества, демография и местоположение острова.

В итоге получился список из 20 мест, которые могут стать хорошими укрытиями от смертоносных пандемий и плацдармами для будущего восстановления цивилизации. 


Наиболее подходящими стали Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Среди остальных — Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка. Эти страны обладают относительно высоким ВВП и самодостаточны в производстве продуктов питания и энергии.
 
 
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Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии определили самые безопасные места на Земле, где человечество может пережить глобальную эпидемию и возродить...
 
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