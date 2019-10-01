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В Финляндии вместо обеденного перерыва ввели дневной сон на рабочем месте

02.10.2019 19:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Финляндии вместо обеденного перерыва ввели дневной сон на рабочем месте
shutterstock.com

Комментарий «АиФ»: в Хельсинки работодатели разрешают своим сотрудникам спать во время работы.

Финские профсоюзы убедили их, что это позволит повысить продуктивность работников и улучшит финансовое благополучие компании.

Оказывается, дневной сон действительно полезен для продуктивности работников. В финской столице некоторые компании даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час. Он помогает сотрудникам расслабиться и учит их медитации, что после перерыва позволяет с новыми силами и энтузиазмом окунуться в работу. 

В зависимости от распоряжений руководства на отдых выделяется от 30 до 60 минут. Стоит отметить, что тихий час оплачивается так же, как и потраченное на работу время.

 
 
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Предполагается, что это позволит повысить продуктивность работников и улучшит финансовое благополучие компании.
 
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