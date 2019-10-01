В Финляндии вместо обеденного перерыва ввели дневной сон на рабочем месте

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: в Хельсинки работодатели разрешают своим сотрудникам спать во время работы.

Финские профсоюзы убедили их, что это позволит повысить продуктивность работников и улучшит финансовое благополучие компании.

Оказывается, дневной сон действительно полезен для продуктивности работников. В финской столице некоторые компании даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час. Он помогает сотрудникам расслабиться и учит их медитации, что после перерыва позволяет с новыми силами и энтузиазмом окунуться в работу.

В зависимости от распоряжений руководства на отдых выделяется от 30 до 60 минут. Стоит отметить, что тихий час оплачивается так же, как и потраченное на работу время.