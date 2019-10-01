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Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые социальные стандарты для села. Проект «Деревня будущего» дает положительные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из примеров – преобразование агрогородка Старые Дороги Стародорожского района.
В рамках программы здесь заасфальтировали большинство улиц и дорог. Проведен природный газ, обновлена канализация. В ближайшем будущем специалисты планируют подключиться к водоочистительной системе.
Особой гордостью местных жителей стали отремонтированный Дом культуры и новый стадион с футбольным полем и детской площадкой.
Владимир Буда, председатель Стародорожского сельского исполнительного комитета:
В Старых Дорогах проживает более 700 человек, и, кстати, население постоянно растет. В 2019 году здесь приобрели себе участки четыре семьи. Также совсем недавно в агрогородке на высоком уровне провели районные «Дажынкі».
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Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»
Новости Беларуси. Новые социальные стандарты для села. Проект «Деревня будущего» дает положительные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из...
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