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Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

02.10.2019 19:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые социальные стандарты для села. Проект «Деревня будущего» дает положительные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из примеров – преобразование агрогородка Старые Дороги Стародорожского района.

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

В рамках программы здесь заасфальтировали большинство улиц и дорог. Проведен природный газ, обновлена канализация. В ближайшем будущем специалисты планируют подключиться к водоочистительной системе.

Особой гордостью местных жителей стали отремонтированный Дом культуры и новый стадион с футбольным полем и детской площадкой.

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Владимир Буда, председатель Стародорожского сельского исполнительного комитета:
Были предоставлены сами себе: кто-то в компьютере, кто-то был замечен в негативных поступках. Мы увидели, что молодежи надо пойти навстречу и чем-то их занять. Мы построили стадион (очень удобный) и игровую детскую площадку.

В Старых Дорогах проживает более 700 человек, и, кстати, население постоянно растет. В 2019 году здесь приобрели себе участки четыре семьи. Также совсем недавно в агрогородке на высоком уровне провели районные «Дажынкі».

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Люди в материале: Владимир Буда
 
 
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Новости Беларуси. Новые социальные стандарты для села. Проект «Деревня будущего» дает положительные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из...
 
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