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От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме

02.10.2019 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Миноблисполкоме прошел очередной прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко выслушал девять жителей Минщины. Среди волнующих тем – строительство детского сада, бани, газификация и даже выделение земельного участка для сельского хозяйства.

От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме

Также в дождливый осенний сезон снова дали о себе знать забытые старые проблемы. Так, например, в деревне Лесковка дорога к школе – целый квест, где детям приходится преодолевать огромные ямы с лужами.

От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Давайте рассмотрим первый этап – дорожку. Пускай детки ходят.

От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме

Анатолий Михайлович пообещал рассмотреть нашу просьбу, привлек ответственных лиц, которые выедут на место, разберутся с ситуацией. И есть возможность построить дорогу, которую мы просили для детей, чтобы они добирались до школы, детского сада – пока в песчано-гравийном исполнении, потом, возможно, даже в асфальтированном.

Все вопросы взяты под контроль. По каждому дано поручение, обозначены сроки.

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Новости Беларуси. В Миноблисполкоме прошел очередной прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко выслушал...
 
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