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Новости экономики за 02.10.2019

02.10.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменились условия льготного кредитования малого бизнеса, и где в Японии будут стоять дома белорусского производства? С деловыми новостями среды наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМАМ МАЛОГО БИЗНЕСА В РУБЛЯХ СНИЖЕНА ДО 6,5 %

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей снизил льготную ставку по займам и лизингу до 6,5 % годовых в рублях,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 02.10.2019

Получить ресурсы на таких выгодных условиях могут малые предприятия, зарегистрированные и работающие в нашей стране и имеющие право на господдержку. Для этого компания должна предоставить инвестиционный проект на конкурс, который фонд проводит два раза в месяц.

Как правило, речь идет об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, реализации экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, а также о внедрении новых технологий.

БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ В 2019 ГОДУ ПОПОЛНИЛА БЮДЖЕТ НА 6,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Белорусская таможня работает с перевыполнением плана. Прогнозные показатели за девять месяцев 2019 года по наполнению доходной части бюджета выполнены на 103,5 %.

Новости экономики за 02.10.2019

В общей сложности подразделения Государственного таможенного комитета за этот период пополнили казну на 6,7 млрд рублей.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как изменились условия льготного кредитования малого бизнеса, и где в Японии будут стоять дома белорусского производства? С деловыми новостями...
 
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