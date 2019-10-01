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В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства

02.10.2019 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Японцы опробуют жилье, сделанное в Беларуси. Шкловское предприятие отправило в страну Восходящего Солнца первые комплекты каркасно-щитовых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства

Речь пока идет о двух жилых зданиях небольшой площади, а также о здании кафе. Ожидается, что груз будет доставлен к концу октября и наши специалисты проведут их монтаж.

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства

Контракт на поставку был подписан в 2018 году. Тогда потенциальные заказчики побывали на предприятии, где ознакомились с технологией производства и качеством конечного продукта. И вот сейчас, приступив к строительству на острове Окинава базы отдыха для экологического туризма, японская компания решила заказать дома из натурального дерева в Беларуси.

О других новостях экономики за 2 октября читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Японцы опробуют жилье, сделанное в Беларуси. Шкловское предприятие отправило в страну Восходящего Солнца первые комплекты каркасно-щитовых...
 
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