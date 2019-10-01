Организаторы представили логотип молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А 2020 года

сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт Федерации хоккея Беларуси. Об этомкорреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт Федерации хоккея Беларуси.





Дизайнером выступил хорошо известный по своим коллаборациям со спортивными брендами Андрей Шнитуленко. Сообщается, что при создании концепции логотипа оргкомитет стремился раскрыть историческое и культурное наследие Беларуси, отразить динамику и энергию современного хоккея.













Народный белорусский орнамент-оберег "восьмирог", лежащий в основе логотипа, - знак силы, мужества, здоровья. Все эти качества, безусловно, присущи и подрастающему поколению хоккеистов. В традиционный орнамент также вплетены и неотъемлемые атрибуты хоккея - скрещенные в упорной борьбе клюшки и шайба.



