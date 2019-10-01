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Организаторы представили логотип молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А 2020 года
Источник материала: Партизан
Турнир для спортсменов не старше 20 лет Минск примет с 8 по 14 декабря.
Об этом
Дизайнером выступил хорошо известный по своим коллаборациям со спортивными брендами Андрей Шнитуленко. Сообщается, что при создании концепции логотипа оргкомитет стремился раскрыть историческое и культурное наследие Беларуси, отразить динамику и энергию современного хоккея.
Народный белорусский орнамент-оберег "восьмирог", лежащий в основе логотипа, - знак силы, мужества, здоровья. Все эти качества, безусловно, присущи и подрастающему поколению хоккеистов. В традиционный орнамент также вплетены и неотъемлемые атрибуты хоккея - скрещенные в упорной борьбе клюшки и шайба.
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Турнир для спортсменов не старше 20 лет Минск примет с 8 по 14 декабря.
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