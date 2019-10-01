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Замгендиректора "Аэрофлота" обвинили в хищении 250 млн, он с этим не согласен

02.10.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие настаивает на заключении под стражу топ-менеджера на два месяца, меж тем защита просит домашний арест.

Замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. Об этом заявил следователь во время заседания в Басманном суде, где топ-менеджеру избирают меру пресечения.



— В 2016–2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией "Консорс" на 250 миллионов рублей, которые были похищены, — заявил следователь.

Сам Александров свою вину не признает, пишет life.ru
СКР настаивает на аресте, поясняя, что топ-менеджер может оказать влияние на своих подчинённых, чтобы те дали показания в его пользу. Защита меж тем просит отправить Александрова под домашний арест.

О задержании заместителя Виталия Савельева стало известно ночью. Накануне в его кабинете в главном офисе "Аэрофлота" прошли обыски.
 
 
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Следствие настаивает на заключении под стражу топ-менеджера на два месяца, меж тем защита просит домашний арест.
 
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