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Школьница и её 18-летний друг за наркотики осуждены на 10 лет

02.10.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле 17-летняя школьница и её 18-летний друг за распространение наркотиков "в составе преступной группы" приговорены к 10 годам колонии (девушка — исправительной, парень — общего режима).



svaboda.org

 Еще один фигурант дела, 19-летний парень, получил 3 года "химии" с направлением в учреждение открытого типа (по амнистии срок был сокращён на год), информирует Радио Свобода.

Они делали закладки, снимали это на фото, присылали координаты тайников "куратору" (их закладки обнаружили не только в Гомеле, но и в Могилёве). Начали работать осенью 2018-го, и тогда же их задержали. На момент задержания девушке было 16 лет, её другу — 17.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 17-летняя школьница и её 18-летний друг за распространение наркотиков "в составе преступной группы" приговорены к 10 годам колонии (девушка — исправительной,...
 
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